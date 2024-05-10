مالطا وسلوفينيا وإسبانيا وأيرلندا تحدد موعد الاعتراف بدولة فلسطين

قالت مصادر للجزيرة إن مالطا وسلوفينيا ستعلنان مع إسبانيا وأيرلندا الاعتراف بالدولة الفلسطينية يوم 21 مايو/أيار الجاري، وذلك بالتزامن مع اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة –اليوم الجمعة- قرارا يوصي مجلس الأمن الدولي بإعادة النظر في عضوية فلسطين بشكل إيجابي.

وصرح مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل -مساء أمس الخميس- بأن إسبانيا وأيرلندا تنويان الاعتراف بدولة فلسطين في التاريخ المذكور، مشيرا إلى أن سلوفينيا قد تتخذ الخطوة نفسها في ذلك اليوم أيضا.

وأضاف بوريل أن دولا أوروبية أخرى قد تعترف بفلسطين أيضا، ومن بينها بلجيكا.

ويقود رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز حملة دبلوماسية منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 لإقناع الدول الغربية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية من أجل وضع حد للنزاع في الشرق الأوسط، وذلك في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة.

ووجه سانشيز انتقادات حادة لإسرائيل وأدان أفعالها في غزة، وهو ما أدى إلى توتر دبلوماسي مع تل أبيب التي استدعت سفيرها لدى إسبانيا مؤقتا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ودولة فلسطين معترف بها حاليا من قبل 8 أعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهي بلغاريا وبولندا والتشيك ورومانيا وسلوفاكيا والمجر وقبرص والسويد.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا -اليوم الجمعة- يوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في عضوية الفلسطينيين بشكل إيجابي.

وتعد فلسطين حاليا دولة غير عضو لها صفة المراقب بالأمم المتحدة، وقد حصلت على هذا الوضع بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، حيث اعتمد القرار بتأييد 138 دولة ومعارضة 9 وامتناع 41 عن التصويت.