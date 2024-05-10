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أخبار
عاجل| كيربي: إذا شنت إسرائيل عملية برية واسعة على رفح سنوقف إرسال أنواع من الأسلحة
10/5/2024
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آخر تحديث: 10/5/2024
10:06 م (بتوقيت مكة المكرمة)
التفاصيل بعد قليل..
المصدر : الجزيرة
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