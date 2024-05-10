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عاجل| كيربي: إذا شنت إسرائيل عملية برية واسعة على رفح سنوقف إرسال أنواع من الأسلحة

10/5/2024-|آخر تحديث: 10/5/202410:06 م (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة