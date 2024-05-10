أخبار

عاجل/ أمير الكويت: قررت حل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات

10/5/2024-|آخر تحديث: 10/5/202409:54 م (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة