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دعما لفلسطين.. الجامعات الأميركية تعيش حراكا لم تشهده منذ حرب فيتنام

Police detain a protestor, as other police officers enter the campus of Columbia University, during the ongoing conflict between Israel and the Palestinian Islamist group Hamas, in New York City, U.S., April 30, 2024. REUTERS/David Dee Delgado
احتجاجات الطلاب الداعمة لغزة مستمرة في الجامعات الأميركية رغم قمع الشرطة (رويترز)
10/5/2024

تعيش الجامعات الأميركية حراكا لم تشهده منذ نحو 50 عاما لأسباب لم يسبق أن انتفضت من أجلها سابقا، فحرب فيتنام التي تظاهر ضدها الطلاب الأميركيون نهاية الستينيات كانت تمس حياتهم، إلا أنهم حاليا يتظاهرون ضد الحرب الإسرائيلية على غزة البعيدة عنهم جغرافيا، غضبا على قتل آلاف المدنيين، وفق صحيفة التايم.

وأوضحت الصحيفة -في تقرير نشرته أمس الخميس- أن الطلاب الأميركيين يتخذون الحملة الطلابية في الثمانينيات لسحب الاستثمارات من نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا؛ قدوةً في مظاهراتهم الحالية المطالبة بإنهاء التواطؤ المالي مع إسرائيل في حربها على غزة.

وقالت الصحيفة إن الحرب الإسرائيلية على غزة أعادت الكليات الأميركية إلى مكانتها باعتبارها البوتقة التي يعمل من خلالها الشعب الأميركي على حل أسئلته الأخلاقية.

وتتواصل الاحتجاجات الطلابية في عشرات الجامعات الأميركية منذ 18 أبريل/نيسان الماضي للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار وسحب الاستثمارات من الشركات المساهمة في حرب إسرائيل على غزة ووقف التعاون مع الجامعات الإسرائيلية.

وفيما يلي صور من هذه الاحتجاجات..

الطلاب المتظاهرون رفعوا في الجامعات الأميركية العلم الفلسطيني (الفرنسية)

 

الطلاب الأميركيون شددوا في مظاهراتهم على ضرورة حماية المدنيين في رفح المكتظة بالنازحين جنوبي قطاع غزة (الفرنسية)

 

طلاب يهود شاركوا في الاحتجاجات بالجامعات الأميركية مطالبين بوقف القتل في غزة (الأناضول)

 

عشرات الطلاب شاركوا في مسيرات مطالبة بوقف فوري لإنهاء النار في قطاع غزة (الفرنسية)

 

طلاب أميركيون ارتدوا الكوفية دعما للهوية الفلسطينية (الفرنسية)

 

الطلاب احتجوا للمطالبة بوقف تمويل إسرائيل لقتل المدنيين في قطاع غزة (الأناضول)

 

رغم عدم توصيف الإعلام الأميركي لحرب غزة بـ"الإبادة الجماعية" طالب الطلاب بوضوح بوقف الإبادة في غزة ( الأناضول)

 

الطلاب أقاموا مخيمات احتجاجية في الجامعات تأكيدا على استمراهم بالتظاهر حتى تحقيق مطالبهم (رويترز)
المصدر : الصحافة الأميركية + وكالات