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جنوب أفريقيا تستضيف مؤتمرا عالميا لمناهضة "الفصل العنصري الإسرائيلي"

Demonstration In Toulouse To Support Gaza And Palestine A banner reads 'Against apartheid, Boycott of Israel'. Thousands of people desmonstrate e in Toulouse in support of Gazans, the Gaza Strip and more generally for Palestine. Since the Hamas on Israel on Oct. 7th, the Gaza Strip has been put by Israel under a complete blocus : no water, no food, no electricity, no fuel, no medicines and sometimes no communications with the world outside. Despite numerous calls, by countries, the WHO, the UN, the UN body for Human Rights, doctors, etc. Israel refuses any ceasefire, any pause in the relentless bombing of the Gaza strip by air, ground and marine. Even after Israel striked hospitals, UN shelters, UN schools, ambulances, press'buildings (such as AFP), the global West supports Israel without questions while the global South wants a ceasefire as soon as possible. None of the hospitals in the north of the Gaza Strip are fonctionals. Israeli put a siege on the Al-shifa, the biggest inGaza City, they hoped to find Hamas commandment underground without success. On Thursday, U.N. experts called for a humanitarian ceasefire in Gaza, saying Palestinians there were at 'grave risk of genocide'. Despite its order for civilians to leave northern areas of Gaza, Israel's military has continued to bombard the south of the strip as well. More than 1,8 millions of Gazans have been displaced. To date 1,200 Israelis have been killed and more than 12,000 (more than 4,000 children killed) Palestinians have been killed. Hundreds of thousands of people protest and have protested across the world against this cruel and barbaric war. Toulouse. France. November 18th 2023. (Photo by Alain Pitton/NurPhoto via Getty Images)
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أحمد حافظ
10/5/2024

جوهانسبرغ- تنطلق في جنوب أفريقيا، اليوم الجمعة، فعاليات المؤتمر العالمي لمناهضة الفصل العنصري الإسرائيلي في فلسطين، الذي تستضيفه مدينة جوهانسبرغ خلال الفترة من 10 إلى 12 مايو/أيار الجاري.

ويعد هذا المؤتمر الأول دوليا الذي يدعو إلى إطلاق حركة عالمية من أجل تفكيك نظام الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري الإسرائيلي، وستشارك فيه أكثر من 200 شخصية دينية وسياسية وحزبية من جميع أنحاء العالم.

ويأتي المؤتمر في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما خلف نحو 35 ألف شهيد فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى إصابة نحو 79 ألفا، حسب بيانات وزارة الصحة في غزة.

من اليمين This handout image provided by the Doha Forum shows Palestinian MP, founder and leader of the Palestinian National Initiative, Mustafa Barghouti, posing at the Doha Forum in Qatar's capital on March 27, 2022. (Photo by Ammar Abd Rabbo / DOHA FORUM / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / DOHA FORUM " - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / DOHA FORUM " - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS ======== South African Reverend Frank Chikane, who almost got killed 18-years ago when law and order minister Adrian Vlok ordered the lacing of his clothes with poison, gives a press conference, 17 July 2007 in Pretoria, South Africa. A senior aide to President Thabo Mbeki gave his full backing 17 July to the prosecution of the former police minister in South Africa's apartheid regime for allegedly trying to poison him. Reverend Frank Chikane said the trial next month of former law and order minister Adriaan Vlok and four other co-accused would bring closure to victims of the whites-only regime, even though he had forgiven his alleged attackers. AFP PHOTO / ALEXANDER JOE (Photo by ALEXANDER JOE / AFP)
الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي (يمين) ورئيس المؤتمر فرانك شيكاني (الجزيرة)

مواقف وتصريحات

وسيفتتح المؤتمر بكلمة لوزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا ناليدي باندور، التي دانت في تصريحات سابقة العدوان الإسرائيلي على غزة، وهددت باعتقال مواطني بلادها الذين خدموا مع جيش الاحتلال في حال عودتهم إلى البلاد.

وسيشارك في الجلسة الأولى من المؤتمر نخبة من المتحدثين، من بينهم الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، وعضو الجمعية التشريعية لأيرلندا الشمالية ديكلان كيرني، وصالح حجازي من حركة مقاطعة إسرائيل، بالإضافة إلى المحامية والمختصة في القانون الدولي لميس ديك.

في السياق، قال رئيس المؤتمر فرانك شيكاني -في منشور على موقع المؤتمر الإلكتروني- "إن الشعب الفلسطيني يواجه هجمة إبادة جماعية من جانب نظام الفصل العنصري الإسرائيلي على نطاق غير مسبوق".

وكان شيكاني قال –في مقابلة سابقة مع الجزيرة نت– إن ما أراه في فلسطين أسوأ من سياسة الفصل العنصري التي تعرضت لها جنوب أفريقيا، فنحن لم يكن لدينا احتلال، ولم يكن لدينا جيش يتحكم في تحركاتنا، ولكن النظام الإسرائيلي يمارس أكثر من ذلك في حق الفلسطينيين.

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أنصار لحركة "بي دي إس" لمقاطعة إسرائيل (الأوروبية)

أهداف المؤتمر

ويهدف هذا المؤتمر في الأساس إلى تعبئة الحركة العالمية لمناهضة الفصل العنصري لمحاسبة إسرائيل على جريمة الفصل العنصري التي ارتكبتها ضد الفلسطينيين، والعمل على تفكيك الفصل العنصري الإسرائيلي من نهر الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط، حسب البيان الصادر عن اللجنة التوجيهية لهذا المؤتمر.

وظهرت فكرة إقامته عام 2022، عندما عُقد مؤتمر وطني فلسطيني ضد الفصل العنصري، نظمته عدة منظمات وهيئات رسمية ومجالس حقوقية ومنظمات مدنية.

وأنتج المؤتمر دعوة تاريخية لإنشاء جبهة عالمية لتفكيك نظام الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري الإسرائيلي.

ثم جاءت الاستجابة الأولى لهذه الدعوة من جنوب أفريقيا، حيث تم تشكيل اللجنة التوجيهية لمكافحة الفصل العنصري في هذا البلد الأفريقي، ثم تم الاتفاق على تنظيم المؤتمر الدولي الأول ضد الفصل العنصري الإسرائيلي.

المصدر : الجزيرة