جامعة أريزونا تطرد أستاذا اعتدى على امرأة محجبة مؤيدة لفلسطين

أفادت شبكة "سي إن إن" الأميركية بأن جامعة ولاية أريزونا طردت الأستاذ الجامعي جوناثان يودلمان بعد أن ظهر في مقطع فيديو وهو يعتدي لفظيا على امرأة محجبة.

وقالت إدارة الجامعة في بيان إنه "لم يعد مسموحا ليودلمان بالبقاء في الحرم الجامعي، ولن يقوم بالتدريس هنا مرة أخرى أبدا".

وظهر البروفيسور يودلمان برفقة جندي تطوع في جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب على قطاع غزة (يدعى سامي بن) وهما يقومان بالتحرش بامرأة مسلمة لدعمها فلسطين، ونعتها بألفاظ خادشة للحياء.

وكانت جامعة ولاية أريزونا قد صرحت في وقت سابق بأنها منحت الأستاذ الجامعي إجازة مفتوحة، وسط استمرار التحقيق في الواقعة، وذلك فور انتشار مقطع الفيديو الذي يظهر فيه وهو يعتدي لفظيا على امرأة محجبة.

وكان مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) قد أدان في بيان التحرش الذي قام به يودلمان ضد امرأة أميركية مسلمة بالقرب من مظاهرة مؤيدة لإسرائيل.

ودعا المجلس جامعة ولاية أريزونا إلى إنهاء عمله، كما دعا سلطات إنفاذ القانون إلى التحقيق وتقديم التهم الجنائية المناسبة.

ومنذ أبريل/نيسان الماضي تشهد جامعات أميركية وكندية وأوروبية احتجاجات ترفض الحرب الإسرائيلية على غزة، وتطالب إدارة الجامعات بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية.