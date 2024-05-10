تشاد تعلن فوز محمد إدريس ديبي بالرئاسة ومنافسه: الانتخابات سُرقت

قالت هيئة الانتخابات الحكومية في تشاد -أمس الخميس- إن الرئيس المؤقت محمد إدريس ديبي فاز بالانتخابات الرئاسية التي أجريت في السادس من مايو/أيار الجاري من الجولة الأولى بعد حصوله على 61% من الأصوات.

يأتي ذلك في حين أعلن رئيس الوزراء ومرشح المعارضة الرئيسي سوكسيه ماسرا (40 عاما)، قبل مراسم الكشف عن النتائج مباشرة، فوزه في بث مباشر على فيسبوك، ودعا قوات الأمن وأنصاره إلى رفض ما وصفها بـ"محاولة سرقة الانتخابات".

وفي ظل التوتر السائد، انتشرت أعداد كبيرة من قوات الأمن عند التقاطعات الرئيسية في العاصمة نجامينا قبل إعلان النتائج.

وقال رئيس الوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات إن ديبي حصل على 61.3% من الأصوات، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة 50% اللازمة لتجنب إجراء جولة ثانية.

وأضاف أن مرشح المعارضة الرئيسي سوكسيه ماسرا حصل على 18.53% من الأصوات.

وقبل مراسم الكشف عن النتائج مباشرة، أعلن ماسرا فوزه وقال "يظن عدد قليل من الأفراد أن بوسعهم جعل الناس يعتقدون أن الانتخابات فاز بها نفس النظام الذي يحكم تشاد منذ عقود".

وأضاف "أقول لجميع التشاديين الذين صوتوا لصالح التغيير والذين صوتوا لي: احتشدوا. افعلوا ذلك بهدوء وبروح السلام".

وجاءت النتائج محل الخلاف بعد فترة انتخابية مشحونة شهدت مقتل المعارض يحيى ديلو واستبعاد شخصيات معارضة بارزة من قائمة المرشحين، وقضايا أخرى يقول منتقدون إنها أضرت بمصداقية العملية.

وبينما اجتذبت حملة ماسرا الانتخابية حشودا كبيرة على نحو مفاجئ، توقع محللون على نطاق واسع أن الفوز سيكون لديبي، الذي استولى على السلطة عندما قتل متمردون والده إدريس ديبي في أبريل/نيسان 2021 بعدما حكم البلاد لمدة طويلة.

وأصبحت دولة تشاد الأولى التي تعود إلى الحكم الدستوري عبر صناديق الاقتراع من بين عدة دول أفريقية باتت تحكمها مجالس عسكرية في غرب ووسط القارة بعد انقلابات، لكن بعض أحزاب المعارضة اشتكت بسبب مخاوف من تزوير الانتخابات.

وفي حين طلبت المجالس العسكرية الأخرى في منطقة الساحل، في مالي وبوركينا فاسو والنيجر، من باريس والقوى الغربية الأخرى الانسحاب وباتت تطلب الدعم من موسكو بدلا عنهم، فإن تشاد هي آخر دولة في منطقة الساحل لا يزال لديها وجود عسكري فرنسي كبير.