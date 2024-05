اعتراض مسيّرات في روسيا وزيلينسكي يقيل المسؤول عن أمنه

اعترضت وحدات مضادة للطائرات فجر اليوم الجمعة مسيّرة أوكرانية جنوبي موسكو، كما اندلع حريق كبير في مصفاة نفط غرب العاصمة الروسية، في حين أقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المسؤول عن أمنه الشخصي بعد إحباط مؤامرة روسية هدفت لاغتياله.

وقال رئيس بلدية موسكو إن وحدات مضادة للطائرات اعترضت طائرة أوكرانية مسيّرة في منطقة بودولسك جنوبي العاصمة الروسية بدون وقوع إصابات أو أضرار بسبب الحطام المتساقط.

كما أفادت وسائل إعلام روسية بوقوع حريق كبير في مصفاة نفط إثر هجوم بطائرة مسيّرة منطقة كالوغا جنوب غرب موسكو.

من جهته، قال حاكم منطقة بريانسك المتاخمة لأوكرانيا إن الوحدات المضادة للطائرات أسقطت 3 طائرات مسيّرة أوكرانية الليلة الماضية بدون وقوع أضرار أو إصابات.

وفي منطقة بيلغورود الروسية الواقعة على الحدود أيضا، ذكرت وزارة الدفاع أنها أسقطت مسيّرتين أوكرانيتين.

وكثفت أوكرانيا هجمات الطائرات المسيّرة على منشآت معالجة النفط في مناطق مختلفة من روسيا منذ بداية العام، ولكن شن مثل هذه الهجمات على موسكو نادر الحدوث.

Ukrainian drones hit oil refinery in the Kaluga region in russia. The reports say that there were multiple drone strikes and explosions. This refinery "Pershiy Zavod" is the largest petrochemical enterprise of the Kaluga region. pic.twitter.com/OjvgarQgNV

