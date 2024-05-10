إعلام إسرائيلي: فشل المفاوضات سيطيح بحكومة نتنياهو

قالت قناة "كان" الإسرائيلية إن عدم التوصل إلى اتفاق صفقة تبادل أسرى بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل يهدد حكومة الحرب -برئاسة بنيامين نتنياهو– بالانهيار.

وأضافت القناة التابعة لهيئة البث الرسمية أن الوزيرين في مجلس الحرب بيني غانتس وغادي آيزنكوت من تكتل "معسكر الدولة" سيستقيلان من حكومة الطوارئ، مما سيؤدي إلى انهيارها في حال عدم التوصل قريبا إلى اتفاق لتبادل الأسرى بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

وتابعت أن معظم أعضاء الائتلاف الحكومي يرون أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود، وأن الفرص ضئيلة للتوصل إلى صفقة قريبا.

كما قالت القناة الإسرائيلية إن اجتماع مجلس الحرب الذي تناول مسألة تبادل الأسرى -الأربعاء الماضي- أعطى انطباعا بأن فرصة التوصل إلى اتفاق ضئيلة للغاية.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، بدأ بيني غانتس وغادي آيزنكوت في خلاف واضح مع نتنياهو، خاصة في ما يتعلق باستعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وشارك غانتس مرارا في المظاهرات التي تطالب بإبرام صفقة لاستعادة الأسرى، وأفادت تقارير سابقة بأن نتنياهو استبعده من المفاوضات بهذا الشأن، كما أن آيزنكوت يؤيد التوصل لصفقة تبادل مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وكان مع تأجيل اجتياح رفح.

وقبل أيام، شن كل من آيزنكوت، وهو قائد سابق لأركان الجيش الإسرائيلي، وزعيم المعارضة يائير لبيد هجوما حادا على حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية، معتبرين أن إسرائيل تتعرض للابتزاز وأصبحت رهينة بيد "مجانين غير مسؤولين".