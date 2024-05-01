أخبار

عاجل | رويترز: الرئيس الكولومبي يعلن عزمه قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل

1/5/2024-|آخر تحديث: 1/5/202409:02 م (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة