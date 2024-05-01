بريطانيا تبدأ احتجاز المهاجرين لترحيلهم إلى رواندا

قالت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، إنها بدأت في احتجاز مهاجرين لترحيلهم إلى رواندا خلال فترة تتراوح بين 9 و11 أسبوعا، في خطوة تضع الأساس لسياسة الهجرة التي يتبناها رئيس الوزراء ريشي سوناك.

وكتبت وزارة الداخلية البريطانية في بيان "أُلقي القبض على أول مهاجرين غير قانونيين سيتمّ ترحيلهم إلى رواندا، بعد تنفيذ سلسلة من العمليات هذا الأسبوع على مستوى البلاد"، مشيرة إلى أنه من المتوقع تنفيذ مزيد من عمليات التوقيف في الأسابيع المقبلة.

وقال وزير الداخلية جيمس كليفرلي في البيان "تعمل فرقنا بوتيرة سريعة لتوقيف الأشخاص الذين لا يحق لهم الإقامة هنا، حتى تتمكن الرحلات الجوية من الإقلاع" إلى رواندا.

وأصدرت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الأربعاء، صورا تظهر مسؤولي إنفاذ قوانين الهجرة وهم يضعون شخصا في شاحنة، وآخر يخرج من منزله مكبل اليدين.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، أن الرجل، الذي لم تحدد هويته، هو أول شخص ينتقل طواعية إلى رواندا بعدما تم عرض عليه مساعدة مالية تصل إلى 3000 جنيه إسترليني (3740 دولارا)، وجرى إرساله على متن رحلة تجارية إلى الدولة الواقعة بوسط أفريقيا.

وذكرت منظمة (كير فور كاليه) الخيرية للاجئين أن عمليات الاعتقال بدأت يوم الاثنين الماضي، وقال متحدث باسمها إن خط النجدة التابع لهم تلقى مكالمات من "عشرات الأشخاص"، مضيفا أن المنظمة لا تعرف حتى الآن موعد أول رحلة ترحيل.

وقالت المسؤولة في منظمة "التحرر من التعذيب" ناتاشا تسانجاريدس إن "المهاجرين خائفون للغاية من الاعتقال، والترحيل إلى رواندا قد يدفعهم إلى العيش في الخفاء، وقطع اتصالهم بالنظام الداعم لهم.

وأقرّ البرلمان الأسبوع الماضي قانونا مثيرا للجد يسهل ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا في حال وصولهم إلى بريطانيا بشكل غير قانوني، ويريد سوناك أن تنطلق أولى الرحلات الجوية في يوليو/تموز المقبل، بعدما تعهدت حكومته بوضع حد لعبور المهاجرين غير القانونيين للقناة المانش الإنجليزية.

وحتى الوقت الراهن من هذا العام، وصل أكثر من 7500 مهاجر إلى إنجلترا بزوارق صغيرة من فرنسا، وتقول الحكومة إن سياسة الترحيل ستحول دون قيام المهاجرين برحلات خطيرة عبر القنال الإنجليزي، ولاقى 5 أشخاص حتفهم أثناء محاولة العبور خلال الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع أن تقدم الجمعيات الخيرية والنقابات المعنية بحقوق الإنسان التي تعارض هذه السياسة طعونا قانونية جديدة لمنع إقلاع الرحلات الجوية، بعد أن أعلنت المحكمة العليا في بريطانيا العام الماضي أن هذه السياسة تخالف القانون.

ووسعت الحكومة برنامج الإعادة الطوعي ليشمل رواندا كمقصد أوائل العام الجاري، وهذا البرنامج منفصل عن خطة الحكومة لترحيل اللاجئين غير القانونيين عبر القناة الإنجليزية إلى رواندا.