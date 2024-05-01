الأردن يندد باعتداء مستوطنين إسرائيليين على قافلتي مساعدات لغزة

نددت وزارة الخارجية الأردنية باعتداء مستوطنين متطرفين على قافلتي مساعدات أردنية تضمان عشرات الشاحنات التي تحمل الغذاء والطحين ومساعدات إنسانية أخرى إلى قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة أن إحدى القافلتين وتتكون من 48 شاحنة كانت متجهة إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم للوصول إلى جنوب القطاع، في حين كانت القافلة الثانية -التي تتكون من 31 شاحنة- هي الأولى التي كان يفترض أن تدخل غزة عبر معبر بيت حانون (إيريز) للوصول إلى شمال القطاع.

وقالت إن المعتدين على القافلتين ألقوا بعض حمولتهما في الشارع، لكنهما تابعتا مهمتهما "حرصا على إيصال المساعدات في ضوء الكارثة الإنسانية" التي تحيق بغزة.

ونظمت قافلتي المساعدات الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية (رسمية) بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي، ومنظمة "هيومن أبيل"ومقرها بريطانيا، ومنظمة الإمداد الخيرية ومقرها جنوب أفريقيا، ومنظمة "آي إم سي" ومقرها الولايات المتحدة، وتكية أم علي المحلية.

وأظهرت مقاطع مصورة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي إسرائيليين وهم يلقون أكياسا من شاحنة ثم يمزقونها وينثرون طحينا على الأرض، فيما تتعالى ضحكات بعضهم.

تغطية صحفية : "مستوطنون يهاجمون شاحنات تحمل المساعدات خلال توجهها إلى قطاع غزة". pic.twitter.com/FRtuRuQwqj — القسطل الإخباري (@AlQastalps) May 1, 2024

وذكرت منظمة أنينو الإسرائيلية للمساعدة القانونية في بيان أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 4 رجال "أوقفوا شاحنات المساعدات (المتجهة) إلى غزة" بالقرب من مستوطنة معاليه أدوميم في الضفة الغربية.

من جهته، أكد الأردن أن القافلة وصلت في نهاية الأمر إلى وجهتها.

وعدّت وزارة الخارجية الأردنية فشل الحكومة الإسرائيلية في حماية قافلتي المساعدات والسماح بالاعتداء عليهما "خرقا غاشما لالتزاماتها القانونية بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ولالتزاماتها بالسماح بدخول المساعدات إلى غزة".

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة إن اعتداء المتطرفين على القافلتين وفشل السلطات الإسرائيلية في تأمين الحماية لهما ينسفان كل ادعاءات الحكومة الإسرائيلية والتزاماتها السماح بدخول المساعدات إلى غزة من أي معبر، بما في ذلك معبر بيت حانون.

لأول مرة.. الأردن يدخل قافلة مساعدات مكونة من 31 شاحنة عبر معبر إيرز / بيت حانون إلى شمالي قطاع غزة #الأردن #غزة #معبر_بيت_حانون #هنا_المملكة pic.twitter.com/os9nYjW4pv — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) May 1, 2024

وحمّل القضاة "السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف دولي واضح يدينها ويفرض على إسرائيل تلبية التزاماتها القانونية، وتأمين حماية قوافل المساعدات والمنظمات الأممية التي تعمل على استلامها وتوزيعها".

وفي العادة ترسل المملكة المساعدات برا عبر معبر كرم أبو سالم، لكن أمس الثلاثاء تم تدشين انطلاق أول قافلة أردنية عبر معبر بيت حانون (إيريز) الذي أعادت إسرائيل فتحه، وذلك بحضور وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.

وعند تفقّده نقطة تحميل المساعدات على مشارف العاصمة عمّان قال بلينكن "نحن بحاجة للتأكد من أن المساعدات التي يحتاج إليها الناس تصل إليهم بطريقة فعالة".

وكانت إسرائيل قالت إنها ستمسح بمرور مزيد من المساعدات عبر معبر بيت حانون (إيريز) بعد تعرضها لضغوط أميركية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت أكثر من 112 ألفا بين شهيد وجريح -معظمهم أطفال ونساء- ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية تنتهك القوانين الدولية بات قطاع غزة -ولا سيما محافظتي غزة والشمال- في براثن مجاعة أودت بحياة فلسطينيين بسبب شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء.