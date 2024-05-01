استطلاع: 58% من الإسرائيليين يؤيدون استقالة نتنياهو

أظهر استطلاع للرأي العام أجرته القناة الـ12 الإسرائيلية، أن 58% من الإسرائيليين يؤيدون استقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من منصبه فورا.

وكشف الاستطلاع الذي نشرت نتائجه مساء الثلاثاء أن 58 % من الإسرائيليين يعتقدون أن على نتنياهو الاستقالة من منصبه فورا، بينما رأى 48% من المشاركين أن على وزير الدفاع يوآف غالانت الاستقالة، فيما أيد 56 % منهم استقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار.

وأشارت القناة أن نصف الجمهور وشمل عينة عشوائية تضم 500 شخص أيد الاستقالة الفورية لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي.

وعن الانتخابات، أعرب 54% من المشاركين في الاستطلاع عن تأييدهم إجراء انتخابات مبكرة، وأيد 37% استقالة كل من زعيم حزب الوحدة الوطنية الوزير بحكومة الحرب بيني غانتس، والوزير في حكومة الحرب غادي آيزنكوت.

غانتس ونتنياهو

واعتبر 36% من المشاركين أن غانتس هو الأنسب لرئاسة الحكومة، مقابل 30% قالوا إن نتنياهو هو الأنسب للمنصب. وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أنه لو جرت انتخابات اليوم، فإن حزب غانتس سيحصل على 31 من مقاعد الكنيست الـ120، بينما يحصل الليكود برئاسة نتنياهو على 18 مقعدا.

أما حزب "هناك مستقبل" برئاسة زعيم المعارضة يائير لبيد فيحصل ـحسب نتائج الاستطلاع ـ على 15 مقعدا. ومن أجل تشكيل الحكومة، يلزم الحصول على ثقة 61 عضوا على الأقل.

ولا تلوح بالأفق انتخابات قريبة في ظل إصرار نتنياهو على عدم إجرائها في وقت الحرب على قطاع غزة، علما بأن حكومة نتنياهو تتعرض لانتقادات شديدة في الأوساط الإسرائيلية جراء فشل التنبؤ المسبق بهجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، وطريقة تعاطيها مع ملف المحتجزين الإسرائيليين في القطاع.

ومنذ ذلك التاريخ يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة بدعم أميركي، خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، مما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى الإبادة الجماعية