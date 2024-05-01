قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء إن أنظمة الدفاعات الجوية الأميركية أخفقت إلى حد كبير في صد الصواريخ الباليستية التي أطلقتها إيران على إسرائيل منتصف أبريل/نيسان الماضي.

وأوضحت الإذاعة أنه من أصل 8 صواريخ أطلقتها إيران من البحر، تم إسقاط اثنين فقط، لكنها لم تورد مصدر معلوماتها، كما لم تشر إلى مصير الصواريخ التي فشلت الدفاعات الأميركية باعتراضها.

وفي مساء 13 أبريل/نيسان الماضي شنت إيران أول هجوم مباشر في تاريخها على إسرائيل، حمل اسم "الوعد الصادق"، أطلقت خلاله مسيرات وصواريخ باليستية من أراضيها، ردا على استهداف قنصليتها بالعاصمة السورية دمشق، والذي أسفر عن مقتل قادة وأفراد بالحرس الثوري مطلع الشهر ذاته.

وكانت إسرائيل والولايات المتحدة قالتا في حينه إنهما تمكنتا من اعتراض غالبية الصواريخ والمسيرات التي أطلقتها إيران. وبعد ذلك بأيام، أعلن التلفزيون الإيراني تعرض البلاد لهجمات بطائرات مسيرة تم إسقاطها في سماء أصفهان وسط البلاد.