3 قتلى بقصف صاروخي روسي على أوديسا الأوكرانية

قُتل 3 أشخاص وأصيب 3 آخرون في قصف صاروخي روسي استهدف فجر اليوم الأربعاء مدينة أوديسا في جنوبي غربي أوكرانيا، بحسب ما أعلنته السلطات المحلية.

وقال أوليه كيبر حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية، في منشور على تطبيق تليغرام، إن الهجوم ألحق أضرارا بالبنية التحتية المدنية.

وكان قصف صاروخي روسي على مؤسسة تعليمية بالمدينة يوم الاثنين الماضي أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 32 آخرين، وكانت روسيا نفذت الهجوم بصاروخ باليستي من طراز "إسكندر-إم" برأس حربي عنقودي، وهي صواريخ يصعب اعتراضها.

وتشن روسيا مرارا هجمات على أوديسا بالصواريخ والطائرات المسيرة، وتستهدف البنية التحتية للموانئ خاصة. ومنذ فشل هجومهم المضاد في صيف عام 2023 بات الأوكرانيون في موقف دفاعي. أما روسيا فواصلت قضم أراض في شرقي أوكرانيا، رغم الخسائر الفادحة منذ بداية العام.

وتكتسي موانئ المدينة الساحلية الكبيرة المطلة على البحر الأسود أهمية كبرى للصادرات الأوكرانية.

وتواجه أوكرانيا صعوبات على الجبهة في الأشهر الأخيرة، وتخشى أن تشن موسكو هجوما كبيرا خلال الأسابيع المقبلة، حيث توقع رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف أن يتفاقم الوضع بحلول منتصف مايو/أيار الحالي ومطلع يونيو/حزيران المقبل، معتبرا أنها ستكون "فترة عصيبة" لأوكرانيا.

وقبل أيام، ناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شركاء بلاده مجددا الإسراع في تزويد بلاده بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي، وبدء محادثات رسمية لانضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي وتوجيه دعوة لها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).