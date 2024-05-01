أمير قطر والرئيس المصري يشددان على تكثيف جهود الوساطة لإنهاء الحرب على غزة

قال الديوان الأميري إن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وأوضح أنه جرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وجهود الوساطة المشتركة من أجل التوصل لاتفاق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين.

سمو الأمير المفدى يجري اتصالاً هاتفياً مع أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة. https://t.co/IQ61xXBodK — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) April 30, 2024

وجرى خلال الاتصال أيضا بحث إدخال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى كافة مناطق القطاع.

وشدد أمير دولة قطر والرئيس المصري على ضرورة تكثيف جهود الوساطة خلال المرحلة المقبلة بالتعاون مع كافة الشركاء الإقليميين والدوليين، لإنهاء الحرب على قطاع غزة، ووضع حد لمعاناة المدنيين.