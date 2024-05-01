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أمير قطر والرئيس المصري يشددان على تكثيف جهود الوساطة لإنهاء الحرب على غزة

كومبو، من اليمين الشيخ تميم - وكالة الأنباء القطرية ثم السيسي - ررويترز
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (يمين) وعبد الفتاح السيسي (وكالات)
1/5/2024

قال الديوان الأميري إن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وأوضح أنه جرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وجهود الوساطة المشتركة من أجل التوصل لاتفاق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين.

وجرى خلال الاتصال أيضا بحث إدخال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى كافة مناطق القطاع.

وشدد أمير دولة قطر والرئيس المصري على ضرورة تكثيف جهود الوساطة خلال المرحلة المقبلة بالتعاون مع كافة الشركاء الإقليميين والدوليين، لإنهاء الحرب على قطاع غزة، ووضع حد لمعاناة المدنيين.

 

المصدر : الجزيرة