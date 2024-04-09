50 شهيدا بالقدس منذ بدء العدوان على غزة

القدس المحتلة- أفادت معطيات رسمية فلسطينية باستشهاد 50 فلسطينيا بمدينة القدس المحتلة منذ بدء العدوان على قطاع غزة قبل 6 أشهر.

وأضافت محافظة القدس، وهي أعلى تمثيل رسمي فلسطيني للمدينة، في بيان لها أن الأشهر الستة الماضية تخللها أيضا إصابة 172 مواطنا برصاص الاحتلال في المدينة.

وأشارت إلى تسجيل 1306 حالات اعتقال و146 حكما بالسجن الفعلي بحق مواطنين مقدسيين، و81 قرارا بالحبس المنزلي، و67 قرار إبعاد عن مدينة القدس.

وذكرت أنه منذ بدء العدوان على غزة جرى في القدس تنفيذ 131 عملية هدم وتجريف.

فيما يتعلق بالمسجد الأقصى قالت المحافظة إن 18 ألفا و119 مستوطنا اقتحموا المسجد منذ بدء العدوان، بينهم 9 آلاف و894 خلال الربع الأول من عام 2024.

وفي تقرير نشرته مطلع أبريل/نيسان الجاري، ويتضمن معطيات عن الربع الأول للعام الجاري 2024 تحدثت المحافظة عن 19 شهيدا بما يشمل شهداء من خارج المحافظة استشهدوا على أرضها، و461 حالة اعتقال و68 عملية هدم وتجريف.

وذكرت المحافظة أن "سلطات الاحتلال وحتى نهاية الربع الأول 2024 تحتجز جثامين 40 شهيدا مقدسيا في ثلاجات الاحتلال ومقابر الأرقام".

وخلال الربع الأول من عام 2024، قالت محافظة القدس إن سلطات الاحتلال واصلت حصارها للمسجد الأقصى، الذي فرضته منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 "إذ تتمركز قوات الاحتلال طوال الوقت على أبواب الأقصى، وتضع السواتر الحديدية، وتوقف الوافدين وتحاول عرقلة دخولهم إليه، وتمنع ذلك في كثير من الأوقات، لا سيّما أوقات الصلاة".