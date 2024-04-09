مغردون: من قتل المسؤول في حزب القوات اللبنانية باسكال سليمان؟

أعلن الجيش اللبناني عن مقتل منسق حزب القوات اللبنانية في منطقة الجبيل باسكال سليمان، على يد عصابة سرقة سورية.

وقال الجيش في بيان نشره على حسابة على منصة إكس "متابَعةً لموضوع المخطوف باسكال سليمان، تمكنت مديرية المخابرات في الجيش من توقيف معظم أعضاء العصابة السوريين المشاركين في عملية الخطف، وتبين خلال التحقيق معهم أن المخطوف قُتِل من قبلهم أثناء محاولتهم سرقة سيارته في منطقة جبيل، وأنهم نقلوا جثته إلى سوريا".

وأضاف البيان بأن قيادة الجيش نسقت مع السلطات السورية لتسليم الجثة، وتستكمل التحقيقات بإشراف النيابة العامة التمييزية.

متابَعةً لموضوع المخطوف باسكال سليمان، تمكنت مديرية المخابرات في الجيش من توقيف معظم أعضاء العصابة السوريين المشاركين في عملية الخطف. وتبين خلال التحقيق معهم أن المخطوف قُتِل من قبلهم أثناء محاولتهم سرقة سيارته في منطقة جبيل، وأنهم نقلوا جثته إلى سوريا.

تنسق قيادة الجيش مع… pic.twitter.com/QDnJWc5mTo — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) April 8, 2024

ومع إعلان الجيش اللبناني عن مقتل المسؤول في حزب القوات اللبنانية، سادت حالة من الغضب في الشارع اللبناني انعكست سلبا على اللاجئين السوريين في بعض المناطق اللبنانية.

فبعد كشف الجيش عن هوية الجناة تعرض بعض اللاجئين السوريين للضرب، إذ تداول رواد العالم الافتراضي مجموعة من المقاطع التي تظهر الاعتداء على السوريين وحرق ممتلكاتهم في منطقة جبيل وبيروت على خلفية مقتل باسكال سليمان.

اعتداءات على النازحين السوريين في جبيل و #بيروت على خلفية مقتل #باسكال_سليمان pic.twitter.com/HVb0Syyvze — عمر مدنيه (@Omar_Madaniah) April 8, 2024

وأثار بيان الجيش ومقاطع التهجم على السوريين في لبنان حالة من الجدل بين جمهور منصات التواصل حول المسؤول الحقيقي عن اغتيال باسكال سليمان.

وحمل بعض المغردين اللبنانيين مسؤولية قتل باسكال للسوريين بالقول إن جريمة قتل باسكال يجب أن لا تمر مرور الكرام، لأنها ليست جريمة عادية في الزمان والمكان، مشيرين إلى أن أمن لبنان فوق كل اعتبار.

لا يجب أن تمر جريمة قتل #باسكال_سليمان مرور الكرام. ليست جريمة عادية في الزمان والمكان. ما حذّرنا منه حصل. أمن لبنان فوق كل اعتبار.

الرحمة لروحه وتعازينا لعائلته أمل أبو زيد pic.twitter.com/4HNEe5XqoK — Amal Abou Zeid (@AbouZeidAmal) April 9, 2024

وأضاف مدونون أن باسكال ضحية جديدة لتفلّت النزوح ومحاولة للعبث بوحدة البلد، ويجب على كل اللبنانيين التوحد لمواجهة مخاطر النزوح وتداعياته على البلاد.

#باسكال_سليمان ضحية جديدة لتفلّت النزوح ومحاولة للعبث بوحدة البلد. كل الاعتماد على الجيش اللبناني ومخابرات الجيش والأجهزة الأمنية والقضائية للحماية من أي فتنة داخلية. لازم كلنا نتحد لمواجهة مخاطر النزوح وتداعياتو يلّي سبق وحذرنا منو.

التعازي لعائلة باسكال، لزوجتو وأولادو ولحزب… — Nada Boustani Khoury (@NadaBoustani) April 9, 2024

لكن هناك من كان له رأي آخر، حيث كتب أحد المدونين قائلا "بموضوع الجريمة المستنكرة التي طالت باسكال وموضوع حملات التحريض والتخوين ونشر الفتنة والتعدي بالضرب على من لا علاقة لهم لا من قريب ولا من بعيد أو الدعوات لترحيل بعض مكونات جبيل فهذه الأفعال والأقوال تحتاج إلى نقاش طويل.

بموضوع الجريمة المستنكرة التي طالت #باسكال_سليمان فلا بد أولاً من تقديم التعازي لعائلته ومحبيه وأبناء منطقته أما بموضوع حملات التحريض والتخوين ونشر الفتنة والتعدي بالضرب على من لا علاقة لهم لا من قريب ولا من بعيد أو الدعوات لترحيل بعض مكونات جبيل فهذه الأفعال والأقوال تحتاج الى… — علي يوسف حجازي (@Ali_YHijazi) April 9, 2024

وتساءل مغردون كيف استطاعت العصابة نقل جثة باسكال من لبنان إلى سوريا وما الفائدة من نقل جثة باسكال بعد قتله، مشيرين بأصابع الاتهام إلى بعض الجهات داخل لبنان.

الخاطف الحقيقي هو المجرم الذي يحمل السلاح ويستقوي به على اللبنانيين والسوريين وهو الذي يستعمل المعابر غير الشرعية للتهريب وتاريخه اسود وطويل بالقتل والإجرام وتأليف عصابات الخطف والاغتيال . #باسكال_سليمان كل اللبنانيين يعرفون من خطفه وبانتظار الإعلان الرسمي عن اسماء الخاطفين ومن… — د.المحامي طارق شندبTarek Chindeb (@tarekchindeb) April 8, 2024

وأشار متابعون إلى إن الهدف الحقيقي كان خطف باسكال وانتزاع معلومات، ومن ثم التخلص منه، ولو أن الهدف الحقيقي سرقة السيارة لما تم قتله ونقل جثته إلى سوريا وترك مركبته.

وطالب آخرون بالعودة إلى جميع كاميرات المراقبة في الطرقات، وتتبع من كان يراقب باسكال وقام بخطفه، مشيرين إلى أن اللاجئ السوري بريء من هذا الفعل الشنيع. بحسب قول أحدهم.

لو الهدف سرقه سياره ماقتلوه ولو الهدف القتل فقط كان صوبوه دون خطف ولكن الهدف الخطف لانتزاع معلومات وبعدها يتم التخلص منه — Khalid M (@KhalidM22785881) April 8, 2024

وقال مدونون إن هناك فرقا بين النظام السوري والسوريين اللاجئين في لبنان، وهناك فرق بين مليشيات تتبع لأجندة خارجية داخل لبنان وبين السوريين، وهناك فرق بين مجرمين نقلوا جثة داخل حدود سوريا وبين السوريين، ولفتوا الانتباه إلى ضرورة تصحيح المصطلحات حتى يتبين من هو المجرم الحقيقي.

رواية بليرتين.

هناك فرق بين النظام السوري والسوريين

هناك فرق بين ميليشات تتبع لأجندة خارجية داخل لبنان وبين السوريين.

هناك فرق بين مجرمين نقلوا جثة داخل حدود سوريا وبين السوريين.

من الضرورة تصحيح المصطلحات حتى يتبين من هو المجرم الحقيقي. — Mohamed Ghazal (@muhammad_ghazal) April 8, 2024

بدورها، أصدرت الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية بيانا قالت فيه إن "الجريمة سياسية لا جنائية، والرواية الرسمية ضعيفة وهشة وركيكة".

وأضاف البيان أن "خطف باسكال وقتله لا علاقة له بالسرقة ولا بطلب فدية ولم يطلب بها أحد"، مشيرا إلى أنه "قد تكون الذراع المنفذة سورية، ولكن قرار التنفيذ سياسي".