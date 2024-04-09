غارة إسرائيلية على سوريا عقب إطلاق صواريخ على الجولان المحتل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء أن طائراته الحربية قصفت موقعا عسكريا سوريا خلال الليلة الماضية ردا على إطلاق صواريخ على هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.

وقال جيش الاحتلال إن "طائرات حربية هاجمت البنية التحتية العسكرية للجيش السوري خلال الليل" في بلدة محجة الواقعة على بعد نحو 30 كيلومترا من المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل بين الجانبين.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه رصد أمس الاثنين إطلاق صاروخ من الأراضي السورية من دون وقوع إصابات، وإن مدفعيته ردت بقصف مصدر النيران.

وجاءت الغارة الإسرائيلية في خضم تصاعد التوترات الإقليمية وحرب تدور رحاها في قطاع غزة، وتبادل نار شبه يومي مع حزب الله في لبنان. كما تأتي بعد أيام من استهداف إسرائيل القنصلية الإيرانية في دمشق حيث قُتل قادة عسكريون إيرانيون بارزون.

ورفعت إسرائيل من جهوزيتها العسكرية بعد الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق خاصة، وقد توعدت إيران بالانتقام. وأسفرت الضربة التي وقعت في الأول من أبريل/نيسان الجاري عن مقتل 7 من الحرس الثوري الإيراني بينهم اثنان من قادته.