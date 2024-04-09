صفارات الإنذار تدوي بالجليل بعد رشقة صاروخية من لبنان

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء سقوط صواريخ عدة أطلقت من لبنان على الجليل الغربي تبعها إطلاق صفارات الإنذار هناك، فيما أعلن حزب الله اللبناني مقتل وإصابة جنود إسرائيليين في هجوم على موقعهم الحدودي أمس الاثنين

وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بسقوط 5 صواريخ أطلقت من لبنان في مناطق مفتوحة بالجليل الغربي، في حين ذكر مراسل الجزيرة أن "صفارات الإنذار تدوي في الجليل الغربي شمالي إسرائيل".

كما أفاد موقع "آي 24" الإسرائيلي بأن تدريبات إسرائيلية تُجرى حاليا على "التأهب لحالات الطوارئ يشارك فيها الجيش الإسرائيلي ونجمة داود الحمراء والشرطة ورجال الإطفاء والبلديات، وسط استمرار إطلاق الصواريخ والغارات الجوية عبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية".

وكان حزب الله اللبناني قد أعلن أمس مقتل جنود إسرائيليين وإصابة آخرين إثر استهدافه تجمعا لهم شرق موقع حانيتا قرب حدود لبنان الجنوبية.

ونقلت وكالة الأناضول عن بيانات منفصلة للحزب قوله "بعد رصد دقيق لتحركات العدو اكتشفنا كمينا لمجموعة إسرائيلية شرق موقع حانيتا شمال إسرائيل فاستهدفناها بنيران المدفعية موقعين أفرادها بين قتيل وجريح".

كما استهدف الحزب موقع ‏رويسات العلم في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة وثكنة زبدين ‏بمزارع شبعا المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوهما إصابة مباشرة، وفق البيانات.

وتابع أنه استهدف انتشارا ‏لجنود العدو في محيط موقع حدب يارين بصواريخ بركان.

وذكر الحزب في وقت سابق أمس الاثنين أن عناصره شنوا ‏هجوما جويا بمسيّرة انقضاضية على موقع رأس الناقورة البحري وأصابت هدفها ‏بدقة.

وعلى وقع حرب مدمرة تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان قصفا متقطعا مع الجيش الإسرائيلي بوتيرة يومية منذ 8 من الشهر نفسه، مما أسفر عن قتلى وجرحى من الجانبين.