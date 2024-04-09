شاهد.. سرايا القدس تستهدف قوة إسرائيلية وتفجر دبابة في خان يونس

بثت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– مشاهد من استهداف مقاتليها قوة إسرائيلية خاصة وتفجير إحدى دبابات جيش الاحتلال الإسرائيلي في محاور التقدم بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد استهداف أحد مقاتلي السرايا منزلا تتحصن به قوة إسرائيلية خاصة بقذيفة "آر بي جي"، تزامنا مع صوت أبو حمزة الناطق باسم السرايا وهو يؤكد أن لا مكان للاحتلال واستقراره على أرض غزة.

كما تضمنت اللقطات أحد مقاتلي السرايا وهو يجهز عبوة "برق" الناسفة، وصولا إلى تفجيرها بدبابة "ميركافا"، واشتعال النيران فيها.

ودأبت فصائل المقاومة -وفي مقدمتها كتائب القسام وسرايا القدس- على توثيق عملياتها المتنوعة ضد قوات وآليات جيش الاحتلال في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.