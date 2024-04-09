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سجال بين نيكاراغوا وألمانيا بشأن تسهيل ارتكاب إبادة في غزة

THE HAGUE, NETHERLANDS - APRIL 08: A view of the hearing on Nicaragua's claim that Germany aids Israel's ongoing genocide in the besieged Gaza Strip at the International Court of Justice (ICJ) in The Hague, Netherlands on April 08, 2024. The case concerns alleged violations of the Genocide Convention of 1948 and the Geneva Conventions of 1949 pertaining to international humanitarian law in Palestinian territories. (Photo by Dursun Aydemir/Anadolu via Getty Images)
محكمة العدل الدولية بدأت في الاستماع لدعوى نيكاراغوا ضد ألمانيا بشأن غزة (وكالة الأناضول)
9/4/2024

دخلت نيكاراغوا في سجال مع ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية الاثنين إذ اعتبرت الأولى أن تقديم مساعدات للفلسطينيين في غزة بالتوازي مع إمداد إسرائيل بالأسلحة هو أمر "مؤسف"، وهو ما نفته ألمانيا التي اعتبرت على لسان محاميتها أن القضية "منحازة بشكل صارخ"، على حد قولها.

ورفعت نيكاراغوا الدعوى على ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية وطالبت القضاة بفرض إجراءات طارئة تمنع برلين من تزويد إسرائيل بالأسلحة وغير ذلك من أشكال الدعم.

وشدد محامو نيكاراغوا على أن ألمانيا تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية الموقّعة عام 1948، عبر تزويدها إسرائيل بالأسلحة.

وقال المحامي عن نيكاراغوا دانيال مولر أمام المحكمة "إنه فعلا تبرير مؤسف للأطفال والنساء والرجال الفلسطينيين بأن تقدّم مساعدات إنسانية، بما في ذلك عبر إلقائها من الجو، من جهة، وتمدّ (الجيش الإسرائيلي) بالمعدات العسكرية المستخدمة في قتلهم والقضاء عليهم.. من جهة أخرى".

بدوره، قال سفير نيكاراغوا لدى هولندا كارلوس خوسيه أرغويلو غوميز أمام المحكمة إن "ألمانيا غير قادرة على ما يبدو على تحديد الفرق بين الدفاع عن النفس والإبادة".

THE HAGUE, NETHERLANDS - APRIL 08: Nicaraguan Ambassador Carlos Jose Arguello Gomez (C) speaks to press after the hearing on Nicaragua's claim that Germany aids Israel's ongoing genocide in the besieged Gaza Strip at the International Court of Justice (ICJ) in The Hague, Netherlands on April 08, 2024. The case concerns alleged violations of the Genocide Convention of 1948 and the Geneva Conventions of 1949 pertaining to international humanitarian law in Palestinian territories. (Photo by Selman Aksunger/Anadolu via Getty Images)
سفير نيكاراغوا لدى هولندا كارلوس خوسيه أرغويلو غوميز يتحدث للصحافة عقب جلسة الاستماع (وكالة الأناضول)

وطلبت نيكاراغوا من محكمة العدل الدولية اتّخاذ قرار بفرض "تدابير مؤقتة"، وهي أوامر طارئة تفرض ريثما تنظر المحكمة في القضية بشكل أوسع.

وقال المحامي عن نيكاراغو آلان بيليه إن "ألمانيا كانت وما زالت تعي بالكامل بأن الأسلحة التي زوّدت وما زالت تزوّد إسرائيل بها تحمل خطر" احتمال استخدامها لارتكاب إبادة. وأضاف "إنه أمر ملح جدا بأن تعلّق ألمانيا أخيرا" هذا النوع من المساعدات.

ومن المقرر بأن تردّ ألمانيا في المحكمة الثلاثاء، لكنها رفضت الاتهامات بالفعل، وقالت المحامية عنها تانيا فون أوسلار-غليشن إن "ألمانيا ترفض الاتهامات بالكامل. لم ننتهك يوما اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية ولا القانون الإنساني الدولي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر".

وأضافت للصحفيين "على العكس، ألمانيا ملتزمة بالمحافظة على القانون الدولي وهذا ما نعمل عليه دوليا".

من جهتها، رحّبت حركة حماس في بيان بالدعوى التي تقدّمت بها نيكاراغوا ضد ألمانيا ودعت "دول العالم الحر، إلى أن تحذو حذو" نيكارغوا "وغيرها من الدول" من أجل وضع حد للحرب الدائرة في غزة.

جدير بالذكر، أن جنوب أفريقيا سبقت إلى اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة في قطاع غزة، وهي تهم تنفيها إسرائيل بشدّة.

وفي هذه القضية، أمرت المحكمة إسرائيل بالقيام بكل ما هو ممكن لمنع أعمال الإبادة وشددت موقفها مؤخرا مصدرة أوامر بإجراءات إضافية تلزم إسرائيل تعزيز إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية.

ورغم أن قرارات المحكمة ملزمة، فإنها لا تملك آلية لفرض تطبيقها.

المصدر : الفرنسية