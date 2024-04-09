بلومبيرغ: أوكرانيا استهدفت حاملة صواريخ روسية ببحر البلطيق

نقلت وكالة بلومبيرغ الأميركية عن مسؤول أوكراني مطلع قوله إن المخابرات العسكرية الأوكرانية كانت وراء هجوم استهدف حاملة صواريخ تابعة للبحرية الروسية في بحر البلطيق.

وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الهجوم نفذه عملاء أوكرانيون، فيما لم يشر الجيش الروسي ولا مسؤولو الكرملين إليه.

وقالت الوكالة إن الهجوم يسلط الضوء على جهود كييف لضرب القوات الروسية في مناطق بعيدة عن خطوط المواجهة المباشرة.

وذكرت أن الهجوم، الذي لا يمكن تأكيده من مصدر مستقل، هو الأول من نوعه الذي تشنه القوات الأوكرانية في إقليم كالينينغراد الروسي، وهو جيب يقع بين بولندا وليتوانيا.

ونشرت المخابرات العسكرية بكييف، في وقت سابق، مقطع فيديو على موقعها على الإنترنت يظهر ألسنة لهب مشتعلة على متن السفينة الحربية "سيربوخوف"، وقالت إن النيران تسببت في أضرار لمعدات الاتصالات والآلات على متنها.

وقالت المخابرات العسكرية الأوكرانية إن السفينة المستهدفة كانت راسية في قاعدة بحرية في بالتييسك بكالينينغراد، التي تقع على بعد نحو 20 كيلومترا من الحدود البولندية.

وأشارت بلومبيرغ إلى أن كييف تحولت في الفترة الأخيرة، على نحو متزايد، إلى ضرب الأهداف العسكرية والبنى التحتية على الأراضي الروسية. وتضمنت هذه الحملة هجمات بطائرات مسيرة، أو زرع قنابل من قبل عملاء، كما حصل -مثلا- في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي حين زرعت قنبلة بنفق للسكك الحديدية في سيبيريا.