الملك السعودي يؤكد ضرورة وقف الاعتداءات على الشعب الفلسطيني

أكد الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مساء اليوم الثلاثاء، ضرورة وقف الاعتداءات على الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال كلمة بمناسبة عيد الفطر، ألقاها نيابة عنه وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

وأكد الملك السعودي كذلك على ضرورة توفير ممرات إنسانية وإغاثية آمنة، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني بتمكينه من الحصول على جميع حقوقه المشروعة، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة والعيش بأمان.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا على قطاع غزة خلفت أكثر من 100 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.