القسام تبث مشاهد كمين الزنة المركب بخان يونس

نشرت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مشاهد لكمين مركب نفذته ضد قوة للاحتلال الإسرائيلي شرق خان يونس، جنوبي قطاع غزة، يوم السبت الماضي، الموافق يوم 27 من شهر رمضان.

ووقع الكمين في منطقة الزنة شرق خان يونس وأطلقت عليه القسام اسم "كمين الأبرار" وجرى خلاله استهداف جنود ودبابات إسرائيلية من المسافة صفر، وأظهرت مشاهد توثيقه وقوع قتلى ومصابين من الجنود وتفجير آليات إسرائيلية.

وأظهرت المشاهد في بداياتها عددا من مقاتلي القسام وهم يستعرضون خطة الكمين وتفاصيل تنفيذه، وصوت دعاء بتحقيق أهدافه، مع إشارة إلى أنه من قيام المقاتلين في الليلة السابقة له، (ليلة الـ27 من رمضان).

تلا ذلك إعلان أحد المقاتلين مع إخفاء هويته، قيام القسام بإعداد كمين محكم لقوة من الاحتلال قوامها فصيل مشاة، وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح، وتعامله مع الآليات التي جاءت لإسناد قوة المشاة وتحقيق إصابات مباشرة فيها.

وتضمنت المشاهد قيام مقاتلي القسام بإعداد عبوات الكمين وزراعتها في المنطقة التي شهدت تنفيذ الهجوم، ثم بدء وصول جنود الاحتلال لمنطقة الكمين، مع الإشارة إلى أنهم فصيل مشاة كوماندوز قوامه 30 عسكريا.

وأظهرت المشاهد بعدها إطلاق رصاص كثيف تجاه أفراد القوة وسقوط عدد منهم قتلى، وأصوات صراخ الجنود، مع الإشارة إلى أنه تم الإجهاز على 10 منهم من المسافة صفر، فيما لاذ باقي الجنود بالهرب تجاه أحد المنازل المفخخة الذي تم تفجيره كذلك.

وتضمنت المشاهد استهداف آليات قوات النجدة بعد وقوعهم في كمين مجموعة مضاد الدروع (الياسين 105) وعمليات إجلاء الجنود القتلى.

ووجه أحد مقاتلي القسام رسالة في نهاية المقطع قال فيها إن هذه المشاهد عينة مصغرة مما يعانيه جيش الاحتلال المهزوم في وحل غزة، والتي سمحت الظروف الأمنية بعرضها.

جانب من العملية

وفي السياق، قال مصدر قيادي بالقسام للجزيرة، إن ما أظهرته المشاهد المصورة جانب من العملية، مؤكدا أن ما حدث ولم يتم توثيقه أكبر بكثير.

ولفت إلى أنه تم الإعداد والتجهيز لهذا الكمين طوال 50 يوما في منطقة الزنة، وأنه جرى ذلك وفق معلومات استخبارية ورصد مكثف جرى خلاله تحديد مسار عودة جنود وآليات جيش الاحتلال.

وكانت كتائب عز الدين القسام أعلنت السبت أنها كبدت قوات الاحتلال الإسرائيلي 14 قتيلا وعدة إصابات في عمليات نوعية نفذتها في محور خان يونس بقطاع غزة.

وقالت كتائب القسام في بيان إن مقاتليها قتلوا 9 جنود إسرائيليين، وأصابوا آخرين، في منطقة الزنة شرقي خان يونس، موضحة أنها استهدفت 4 دبابات ميركافا بقذائف "الياسين 105″، مشيرة إلى أنه فور تقدم قوات الإنقاذ إلى المكان ووصولها إلى وسط حقل ألغام أُعد مسبقا، استُهدفت بتفجير 3 عبوات مضادة للأفراد.

كما أعلنت كتائب القسام قتل 5 جنود إسرائيليين من مسافة صفر وإصابة آخرين وتدمير ناقلة جند بمنطقة حي الأمل غرب خان يونس، فضلا عن استهداف دبابة إسرائيلية أخرى بقذيفة "الياسين 105" وقوة راجلة بعبوة وإيقاعها بين قتيل وجريح في خان يونس.

وأفاد مراسل الجزيرة بهبوط 3 طائرات مروحية للجيش الإسرائيلي لنقل جرحى من جنود الاحتلال شرقي خان يونس.

في المقابل، اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 4 عناصر بينهم ضابط برتبة نقيب و3 جنود خلال معارك دارت في منطقة خان يونس جنوبي قطاع غزة السبت، وإصابة 4 جنود باشتعال قذيفة داخل دبابتهم جنوب مدينة غزة، وإصابة جنديين من اللواء 401 بجروح خطيرة في معارك وسط قطاع غزة صباح أمس.

وقالت المراسلة العسكرية للإذاعة الإسرائيلية إن الجنود القتلى كانوا يستقلون عربة مدرعة خلال عملية تمشيط لمبان جنوب خان يونس قبل أن يباغتهم المقاومون من داخل فتحة نفق.