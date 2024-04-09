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"الأقوى منذ بداية المعركة".. مغردون يتفاعلون مع مشاهد كمين الزنة

كمين الأبرار في منطقة الزنة شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة
مشهد من التحضير لكمين الأبرار في منطقة الزنة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة (مواقع التواصل)
9/4/2024

من جديد، عاد وسم #كمين_الزنة للتفاعل على منصات التواصل في العالم العربي بعد أن عرضت الجزيرة مشاهد حصلت عليها لكمين مركّب نفذته كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- ضد قوة إسرائيلية شرق خان يونس.

ووقع الكمين يوم 27 رمضان في منطقة الزنة شرق خان يونس، وأطلقت عليه القسام اسم "كمين الأبرار"، حيث استهدف مقاتلو القسام جنودا وآليات إسرائيلية من النقطة صفر.

ومع بث قناة الجزيرة مقطع الفيديو، بدأ جمهور منصات التواصل بالتفاعل مع المقطع، فقال ناشطون إن المشاهد التي عرضتها قناة الجزيرة لكمين الزنة استثنائية، مشيرين إلى أن هذا ليس كمينا، بل ملحمة لم يشاهدوا مثلها منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وهذه العملية تؤكد أن المقاومة "بمليون خير"، حسب قول أحدهم.

ووصف مدونون الكمين بالبطولي والأقوى منذ بداية معركة طوفان الأقصى، وأنه ما زال في جعبة المقاومة الكثير والكثير، مشيرين إلى أن مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بأنه قضى على المقاومة في خان يونس غير صحيحة، وأن فيديو القسام ينسف جميع أكاذيبه.

وعلق بعض المتابعين على الفيديو بالقول إنه رغم الحصار والحرب الهوجاء التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة، والتي ستدخل شهرها السابع، فلا تزال المقاومة صامدة في الميدان، بل وتحيك الكمائن للعدو وتستدرجهم من حيث لا يعلمون.

وقال مغردون إن المقاومة الفلسطينية قررت أن تقدم التهنئة بمناسبة عيد الفطر على طريقتها الخاصة من كمين الزنة شرق خان يونس.

وأشار مدونون إلى أنه يجب على أعرق المعاهد والأكاديميات العسكرية أن تتعلم لاحقا من كتائب القسام فنون القتال والعمليات العسكرية التعرضية والدفاعية وفن نصب الكمائن.

وكانت كتائب القسام أعلنت يوم 27 من رمضان أن مقاتليها قتلوا 9 جنود إسرائيليين، وأصابوا آخرين، في منطقة الزنة شرقي خان يونس، كما أعلنت الكتائب قتل 5 جنود إسرائيليين من مسافة صفر وإصابة آخرين وتدمير ناقلة جند بمنطقة حي الأمل غرب خان يونس.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي