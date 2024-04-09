"الأقوى منذ بداية المعركة".. مغردون يتفاعلون مع مشاهد كمين الزنة

من جديد، عاد وسم #كمين_الزنة للتفاعل على منصات التواصل في العالم العربي بعد أن عرضت الجزيرة مشاهد حصلت عليها لكمين مركّب نفذته كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- ضد قوة إسرائيلية شرق خان يونس.

ووقع الكمين يوم 27 رمضان في منطقة الزنة شرق خان يونس، وأطلقت عليه القسام اسم "كمين الأبرار"، حيث استهدف مقاتلو القسام جنودا وآليات إسرائيلية من النقطة صفر.

مشاهد حصلت عليها #الجزيرة لاستهداف كتائب القسام جنودا وآليات إسرائيلية من النقطة صفر، عصر يوم السبت الماضي، في منطقة الزنّة شرق مدينة خان يونس#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/wSMr0Ehpef — قناة الجزيرة (@AJArabic) April 9, 2024

ومع بث قناة الجزيرة مقطع الفيديو، بدأ جمهور منصات التواصل بالتفاعل مع المقطع، فقال ناشطون إن المشاهد التي عرضتها قناة الجزيرة لكمين الزنة استثنائية، مشيرين إلى أن هذا ليس كمينا، بل ملحمة لم يشاهدوا مثلها منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وهذه العملية تؤكد أن المقاومة "بمليون خير"، حسب قول أحدهم.

المشاهد التي تعرضها قناة الجزيرة في هذه الأثناء ل #كمين_الزنة استثنائية تماماً.. هذا ليس كمين، هذه ملحمة لم نشاهد مثلها منذ 7 أكتوبر، هذا تأكيد متجدد أن المقاومة بمليون خير، وأن ما يعيشه جنود العدو في وحل #غزة لا بنشكى ولا بنبكي كما يقول المثل الشعبي.. pic.twitter.com/3AJ1EtfeOp — أدهم أبو سلمية 🇵🇸 Adham Abu Selmiya (@adham922) April 9, 2024

ووصف مدونون الكمين بالبطولي والأقوى منذ بداية معركة طوفان الأقصى، وأنه ما زال في جعبة المقاومة الكثير والكثير، مشيرين إلى أن مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بأنه قضى على المقاومة في خان يونس غير صحيحة، وأن فيديو القسام ينسف جميع أكاذيبه.

فيديو الكمين هو الاقوى منذ بداية المعركة

ياقوة الله والله

رفعتم راسنا وعلمتم الامة معنى العزة والكرامة.#كمين_الزنة #كمين_الأبرار — قـٰٓـا ســِم (@kassim7th) April 9, 2024

مجاهدي القسان تقدم التهنئة بمناسبة عيد الفطر على طريقتها الخاصة من كمين الزنة شرق خانيونس . كل عام وغزة صامدة ومقاومتها شامخه وعدوها على أرضها مكسور ومذلول وسيأتي عام التحرير وفي القدس محتفلون باذن الله .#كمين_الأبرار pic.twitter.com/0TWXI6kLtM — صُـهيــب (@SOHAEB_KH) April 9, 2024

وعلق بعض المتابعين على الفيديو بالقول إنه رغم الحصار والحرب الهوجاء التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة، والتي ستدخل شهرها السابع، فلا تزال المقاومة صامدة في الميدان، بل وتحيك الكمائن للعدو وتستدرجهم من حيث لا يعلمون.

"صوت صراخ الجنود"، الصراخ على قدر الألم الذي لحقهم من المجاهدين في خانيونس. رغم الحصار والحرب الهوجاء على غزة التي ستدخل شهرها السابع، لا تزال المقاومة صامدة في الميدان بل وتحيك الكمائن للعدو وتستدرجهم من حيث لا يعلمون.#كمين_الزنة — |Basil M. Hajeer|𓂆🇵🇸 (@BH_PLydda) April 9, 2024

وقال مغردون إن المقاومة الفلسطينية قررت أن تقدم التهنئة بمناسبة عيد الفطر على طريقتها الخاصة من كمين الزنة شرق خان يونس.

حصدوهم بالرصاص حصد 🔻 اللحظات الأخيرة لحياة الضباط والجنود : عميتي بن شوشان ، ريف هاروش، عيدو باروخ وأول شاب . المقاومة الفلسطينية تقدم التهنئة بمناسبة عيد الفطر على طريقتها الخاصة من كمين الزنة شرق خانيونس . كل عام وغزة صامدة ومقاومتها شامخه وعدوها على أرضها مكسور ومذلول… pic.twitter.com/bZb7iNWWrI — Tamer | تامر (@tamerqdh) April 9, 2024

وأشار مدونون إلى أنه يجب على أعرق المعاهد والأكاديميات العسكرية أن تتعلم لاحقا من كتائب القسام فنون القتال والعمليات العسكرية التعرضية والدفاعية وفن نصب الكمائن.

كما قلنا في المنشور

اعرق المعاهد والأكاديميات العسكرية يجب ان تتعلم لاحقا من كتائب القسام فنون القتال والعمليات العسكرية التعرضية والدفاعية وفن أقامة الكمائن

التعبية العسكرية تفوقت عليها كل المقاومة الفلسطينية في غزة العزة

لله دركم وما نصركم إلا من الله سبحانه وتعالى وجل في علاه https://t.co/DDi9W2F1g2 — محمد علاء العناسوه (@alaa_tallaq) April 9, 2024

وكانت كتائب القسام أعلنت يوم 27 من رمضان أن مقاتليها قتلوا 9 جنود إسرائيليين، وأصابوا آخرين، في منطقة الزنة شرقي خان يونس، كما أعلنت الكتائب قتل 5 جنود إسرائيليين من مسافة صفر وإصابة آخرين وتدمير ناقلة جند بمنطقة حي الأمل غرب خان يونس.