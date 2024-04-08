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ماذا حدث في قرية أم عضام في ولاية الجزيرة بالسودان؟

قوات الدعم السريع السودانية (الفرنسية)
8/4/2024

تصدر وسم #مجزرة_أم_عضام قائمة الترند في السودان، بالتزامن مع اتهام منظمات سودانية قوات الدعم السريع بارتكابها مجزرة بحق أهالي قرية أم عضام في ولاية الجزيرة.

وقالت "اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء" إن 28 شخصا قتلوا وأصيب 240 آخرون في قرية أم عضام، بمحلة الحصاحيصا، بولاية الجزيرة وسط السودان، في هجوم شنته قوات الدعم السريع السبت.

وكتبت صفحة لجان مقاومة أم عضام على الفيسبوك بالقول إن من وصفتهم بمليشيات قوات الدعم السريع استباحت ظهر السبت القرية بقوة ضخمة تقدر بـ200 فرد، وبعربات قتالية وعتاد عسكري كامل لتمارس الانتهاكات والسرقة، ليتصدى لهم أهالي القرية بإمكانياتهم المحدودة وسط عدم تكافؤ للقوى

ووجهت لجان مقاومة مدني نداء استغاثة عاجلا، طالبت فيه من المواطنين والكوادر الطبية المتواجدين في منطقة المناقل وما جاورها بالذهاب فوراً لمستشفى المناقل حيث إن هناك نقصا حادا في المستشفى من الكادر الطبي والأدوية والعاملين بعد تدفق أعداد كبيرة من الجرحى قدموا من منطقة أم عضام بريف الحصاحيصا.

ومع انتشار الأخبار والشهادات التي كتبها بعض أهالي المنطقة على منصات التواصل سادت حالة من الغضب والصدمة بين المغردين، وقالوا إن قوات الدعم السريع اعتدوا على أهالي قرية أم عضام للنهب والقتل، مطالبين بتسليط الضوء على ما وصفوها بالجرائم الوحشية بحق أهالي ولاية الجزيرة.

وتساءل مغردون بالقول "وصلت بهم البجاحه والإسراف في القتل  لدرجة أنهم يقتحمون قرية عشان بس يسرقوها؟ ولما أهلها يدافعون عن أرضهم وعرضهم يقتلوهم"؟

وطالب آخرون بعدم نسيان ما يجري في السودان وتسليط الضوء على الأحداث هناك لأن هناك جرائم ومجازر ترتكب من قبل مليشيا الدعم السريع، والعالم والإعلام مهمش ما يحدث في البلاد.

وطالب مدونون بتوثيق جميع هذه الجرائم وحفظها لتقديمها للمحكمة الجنائية الدولية، ومحاسبة من قام بارتكابها بعد توقف الحرب في السودان.

ونشر ناشطون مجموعة من الصور والأسماء لأهالي قرية أم عضام والذين قتلوا أو أصيبوا باقتحام قوات الدعم السريع للقرية.

في المقابل رفض الباشا طبيق مستشار قائد قوات الدعم السريع هذا الادعاء وقال إن قوات الدعم تطارد المجرمين وتحاصر ما وصفها بالأفعال الشنيعة.

وأضاف طبيق لقناة الجزيرة مباشر أن من يصدر هذه البيانات ليس لجان المقاومة، وعلى اللجان الخروج في مؤتمر علني ليعرف الشعب السوداني من يصدر هذه البيانات، مشيرا إلى أن من يقوم بهذه الأعمال من وصفهم بالجماعات الإسلامية المتشددة التي تديرها المخابرات السودانية وإلصاق التهمة بقوات الدعم السريع.

وتتبع قرية أم عضام إلى محلية الحصاحيصا في ولاية الجزيرة، كما تبعد حوالي 70 كيلو مترا عن عاصمة الولاية مدينة ود مدني

قرية أم عضام - خريطة السودان

واتهمت منظمات شعبية وطبية سودانية قوات الدعم السريع  بارتكاب 3 مجازر خلال يومين، راح ضحيتها 68 قتيلا ومئات الجرحى في هجمات بولايات الجزيرة، وشمال دارفور، وجنوب كردفان، إلى جانب عمليات سلب ونهب.

 

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي