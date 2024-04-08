ماذا حدث في قرية أم عضام في ولاية الجزيرة بالسودان؟

تصدر وسم #مجزرة_أم_عضام قائمة الترند في السودان، بالتزامن مع اتهام منظمات سودانية قوات الدعم السريع بارتكابها مجزرة بحق أهالي قرية أم عضام في ولاية الجزيرة.

وقالت "اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء" إن 28 شخصا قتلوا وأصيب 240 آخرون في قرية أم عضام، بمحلة الحصاحيصا، بولاية الجزيرة وسط السودان، في هجوم شنته قوات الدعم السريع السبت.

وكتبت صفحة لجان مقاومة أم عضام على الفيسبوك بالقول إن من وصفتهم بمليشيات قوات الدعم السريع استباحت ظهر السبت القرية بقوة ضخمة تقدر بـ200 فرد، وبعربات قتالية وعتاد عسكري كامل لتمارس الانتهاكات والسرقة، ليتصدى لهم أهالي القرية بإمكانياتهم المحدودة وسط عدم تكافؤ للقوى

ووجهت لجان مقاومة مدني نداء استغاثة عاجلا، طالبت فيه من المواطنين والكوادر الطبية المتواجدين في منطقة المناقل وما جاورها بالذهاب فوراً لمستشفى المناقل حيث إن هناك نقصا حادا في المستشفى من الكادر الطبي والأدوية والعاملين بعد تدفق أعداد كبيرة من الجرحى قدموا من منطقة أم عضام بريف الحصاحيصا.

ومع انتشار الأخبار والشهادات التي كتبها بعض أهالي المنطقة على منصات التواصل سادت حالة من الغضب والصدمة بين المغردين، وقالوا إن قوات الدعم السريع اعتدوا على أهالي قرية أم عضام للنهب والقتل، مطالبين بتسليط الضوء على ما وصفوها بالجرائم الوحشية بحق أهالي ولاية الجزيرة.

🛑 مواطنين قرية ام عضام رغم قلة الحلة صدوا الجنجويد طلعوا ليهم بالسيوف والسكاكين والعكاكيز بدافعوا عن اعراضهم و اهلهم وبيوتهم بكل دم حار وعين قوية، والإصابات كتيرة من طرفهم ومحتاجين دم ضروري جدأ في مستشفى المناقل🙏🏽#انقذو_مصابين_ام_عظام#مجزرة_ام_عضام — نانو كابيلا (@HootaMohmmed) April 7, 2024

وتساءل مغردون بالقول "وصلت بهم البجاحه والإسراف في القتل لدرجة أنهم يقتحمون قرية عشان بس يسرقوها؟ ولما أهلها يدافعون عن أرضهم وعرضهم يقتلوهم"؟

– وصلت بيهم البجاحه والاسراف في القتل لي درجة أنهم يدقوا قريه صندوق عشان بس يسرقوها! – الدعامة كتلوا أكتر من عشرين شهيد في قرية أم عضام ودخلوها كمعركة كامله بكامل عتادهم بس عشان قاوموا السرقه – الدعامة أردوا اكتر ٢٠٠ مصاب،البقدر يصل مستشفى المناقل يتبرع يسرع الوضع كعب شديد — أسامة قاسم (@OsamaGasim7) April 7, 2024

وطالب آخرون بعدم نسيان ما يجري في السودان وتسليط الضوء على الأحداث هناك لأن هناك جرائم ومجازر ترتكب من قبل مليشيا الدعم السريع، والعالم والإعلام مهمش ما يحدث في البلاد.

لا تنسوا السودان مازالت الجرائم ترتكب من قبل مليشيا الدعم السريع والعالم والإعلام مهمش مايحدث في السودان !! تم إرتكاب #مجزرة_أم_عضام في ولاية الجزيرة واستشهاد 28 على الأقل وإصابة أكثر من 240 !! — Sam-eh (@iSam_eh) April 7, 2024

وطالب مدونون بتوثيق جميع هذه الجرائم وحفظها لتقديمها للمحكمة الجنائية الدولية، ومحاسبة من قام بارتكابها بعد توقف الحرب في السودان.

#مجزرة_ام_عضام ناس مسالمة هجمت عليهم المليشيا لينهبوها. رحم الله الشهداء، وشفى المصابين. لا حول ولا قوة إلا بالله. كونوا صوتهم، وسلطوا الضوء على الجرائم الفظيعة دي. لا تجعلوا جوقة الوضعاء يشغلونا بسك أكياس النايلون لصرف النظر عن مكتلات أهلنا.#جرائم_الدعم_السريع — Mohammed A.Rahman (@m7rhman) April 7, 2024

ونشر ناشطون مجموعة من الصور والأسماء لأهالي قرية أم عضام والذين قتلوا أو أصيبوا باقتحام قوات الدعم السريع للقرية.

دفعة جديدة من ارتال شهداء

إنا لله وإنا إليه راجعون إلي اعلي الجنان ان شاءالله ٢٢شهيد يوم امس تم دفنهم داخل القرية #مجزرة_ام_عضام https://t.co/t93r8YrFTP pic.twitter.com/bVoz0rBqFm — نجم (@XJiN7wJ23dP33Ef) April 7, 2024

في المقابل رفض الباشا طبيق مستشار قائد قوات الدعم السريع هذا الادعاء وقال إن قوات الدعم تطارد المجرمين وتحاصر ما وصفها بالأفعال الشنيعة.

وأضاف طبيق لقناة الجزيرة مباشر أن من يصدر هذه البيانات ليس لجان المقاومة، وعلى اللجان الخروج في مؤتمر علني ليعرف الشعب السوداني من يصدر هذه البيانات، مشيرا إلى أن من يقوم بهذه الأعمال من وصفهم بالجماعات الإسلامية المتشددة التي تديرها المخابرات السودانية وإلصاق التهمة بقوات الدعم السريع.

هل هاجمت قوات الدعم السريع قرية أم عظام بولاية الجزيرة؟

الباشا طبيق مستشار قائد قوات الدعم السريع يجيب pic.twitter.com/m63QMZwArH — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 7, 2024

وتتبع قرية أم عضام إلى محلية الحصاحيصا في ولاية الجزيرة، كما تبعد حوالي 70 كيلو مترا عن عاصمة الولاية مدينة ود مدني

واتهمت منظمات شعبية وطبية سودانية قوات الدعم السريع بارتكاب 3 مجازر خلال يومين، راح ضحيتها 68 قتيلا ومئات الجرحى في هجمات بولايات الجزيرة، وشمال دارفور، وجنوب كردفان، إلى جانب عمليات سلب ونهب.