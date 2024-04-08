أعلنت قطر والسعودية تعذر رؤية هلال شهر شوال، وسيكون غدا الثلاثاء المتمم لشهر رمضان، والأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية أن لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أعلنت أن يوم غد الثلاثاء الموافق 9 من شهر أبريل/نيسان هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن بعد غد الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وجاء ذلك في بيان للجنة، صدر عقب اجتماعها بمبنى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مساء اليوم.

وتعتمد معظم الدول العربية والإسلامية تحري هلال شوال عبر المراصد الفلكية، عملا بقول النبي -صلى الله عليه وسلم- "صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، وانسكوا لها، فإن غُمَّ عليكم، فأكملوا ثلاثين".

وبعد ثبوت الرؤية بالطرق الشرعية، يتم الإعلان عن موعد عيد الفطر في الدول التي تعتمد الرؤية.

في المقابل، تعتمد بعض المراكز والدول الإسلامية على الحسابات الفلكية في تحديد موعد بداية شوال، ففي تركيا -على سبيل المثال- حددت رئاسة الشؤون الدينية يوم الأربعاء 10 أبريل/نيسان الجاري أول أيام عيد الفطر.

وبدأ شهر رمضان المبارك الاثنين 11 مارس/آذار الماضي، في 17 دولة عربية وإسلامية، بينها مصر وقطر وتركيا والسعودية وفلسطين، في حين بدأ الشهر الفضيل يوم 12 مارس/آذار في 4 دول هي سلطنة عمان والأردن والمغرب وليبيا لتعذر رؤية الهلال لديها.

ويتم تحري هلال شهر شوال في معظم الدول العربية والإسلامية مساء يوم 29 رمضان 1445هـ الموافق الاثنين 8 أبريل/نيسان 2024.

ويحل عيد الفطر هذا العام وسط حرب مدمرة تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين -معظمهم أطفال ونساء- ودمارا هائلا في المرافق الحيوية والمستشفيات وكارثة إنسانية غير مسبوقة.