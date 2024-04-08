حزب الله يستهدف موقعا إسرائيليا بمسيّرة انقضاضية

أعلن حزب الله اليوم الاثنين تنفيذه هجوما جويا بمسيّرة انقضاضية على موقع رأس الناقورة شمالي إسرائيل، في حين قصف الجيش الإسرائيلي بلدات حدودية في جنوب لبنان.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إن المسيّرة التي أطلقها حزب الله انفجرت في منطقة مفتوحة بالجليل الغربي دون أن تسفر عن إصابات.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن حزب الله في بيانين منفصلين مقتل اثنين من عناصره في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، الذي ادعى أن القتيل الأول قيادي في الحزب، في وقت نعاه فيه الأخير دون ذكر أي توصيف له.

من جهتها، أكدت وكالة الأنباء اللبنانية وقوع غارة إسرائيلية في بلدة الخيام جنوبي لبنان، ترافقت مع قصف مدفعي استهدف المنطقة.

وأضافت الوكالة أن أطراف بلدة ميس الجبل جنوبي لبنان تعرضت لقصف إسرائيلي، وأشارت إلى أن الطيران الإسرائيلي يحلّق بكثافة في أجواء كسروان وجبيل والمتن شمال جبل لبنان.

في حين ذكرت الوكالة في وقت سابق اليوم أن الطيران الإسرائيلي أغار ليلا على منزل مأهول في بلدة السلطانية جنوبي لبنان، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين، لم تكشف عن هوياتهم.

كما أسفرت الغارة على بلدة السلطانية عن إلحاق أضرار جسيمة بنحو 10 منازل، وفق وكالة الأنباء اللبنانية.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس الأحد الاستعداد للانتقال من "الدفاع إلى الهجوم" في مواجهته مع حزب الله عبر الحدود اللبنانية، مؤكدا استكمال مرحلة أخرى من استعدادات قيادة المنطقة الشمالية للحرب.

وتصاعدت حدة التوتر خلال الأيام الماضية بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، مع مقتل 3 مسعفين متطوعين من الهيئة الصحية الإسلامية اللبنانية بقصف إسرائيلي على مركز إسعافي في بلدة العديسة جنوبي لبنان مساء الاثنين الماضي.

وعلى وقع حرب مدمّرة تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان قصفا متقطعا مع الجيش الإسرائيلي بوتيرة يومية منذ الثامن من الشهر نفسه، مما أسفر عن قتلى وجرحى على جانبي الحدود.