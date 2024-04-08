بالشراكة بين الهلال الأحمر القطري وقطر الخيرية.. أجهزة طبية حديثة لمرضى القلب باليمن

استعداداً لافتتاح قسم القسطرة القلبية بمركز القلب والأوعية الدموية في تعز باليمن، دشن الهلال الأحمر القطري بالشراكة مع قطر الخيرية، العمل بجهاز القسطرة القلبية Azurion 3 F15، وهو من الأجهزة المتطورة والحديثة المستخدمة في التشخيص الدقيق والعلاج الآمن لأمراض القلب والأوعية الدموية.

وتهدف المبادرة لتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة لمرضى القلب والأوعية الدموية في اليمن، حيث تعتبر نقلة نوعية من شأنها تقديم تشخيص أكثر دقة ورعاية أكثر كفاءة وجودة، بتكلفة إجمالية تناهز 1.1 مليون دولار بتمويل المتبرعين في دولة قطر.

ويمتاز الجهاز بنظام تصوير عالي الوضوح وثلاثي الأبعاد، حيث يدعم التكامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين تحليل الصور وتسريع عملية التشخيص، وسوف يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية في المركز وتقديم خدمات طبية متطورة وشاملة للمرضى.

وخلال مراسم الافتتاح، أعرب د. قاسم بحيبح وزير الصحة العامة والسكان اليمني عن أمله في أن تتم توسعة هذا المركز وأن يمتد إلى محافظات يمنية أخرى، كما أعرب الدكتور أبو ذر الجندي، شكره وامتنانه لدولة قطر، ممثلة بالهلال الأحمر القطري وقطر الخيرية، كجهات منفذة لمشروع دعم المركز لجهودها في التخفيف من معاناة وأعباء مرضى القلب الذين يحتاجون إلى دعم كبير.

من جانبه، بارك د. عبد الله النعيم مدير البرامج بقطر الخيرية، تدشين العمل بالجهاز "الذي وصل بعد معاناة ورحلة طويلة، تمت بالنجاح"، وأضاف: "الجهاز سوف يخدم المركز ويُخفف من معاناة شريحة كبيرة من اليمنيين مرضى القلب.

جدير بالذكر، أن دعم المشروع لا يقتصر على توفير جهاز القسطرة القلبية للمركز فحسب، بل يشمل أيضاً مرضى القلب من خلال توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، إضافة إلى إجراء 404 عمليات جراحية وقسطرة علاجية مجانية للمرضى المحتاجين، بالتركيز على فئات الضعفاء والنازحين ومحدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة.

وللإشارة، فإن مركز القلب والأوعية الدموية، يعتبر أول مركز حكومي متخصص في اليمن، تم إنشاؤه وفق معايير عالمية، في أغسطس/آب 2021، ويضم أكثر من 200 كادر يمني مؤهل من الأطباء والاستشاريين والفنيين والإداريين، ويعتبر من أهم المراكز التي تقوم بإجراء العمليات الجراحية المتقدمة والمعقدة، كالعمليات الجراحية القلبية البسيطة وتعديل التشوهات الخلقية عند الأطفال، واستئصال الأورام من القلب، وجراحات زراعة واستبدال الشرايين والصمامات، ورباعية فالوت وجلين وغيرها الكثير، وبأقصى درجات الدقة والعناية بالمرضى.