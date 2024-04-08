المقاومة الإسلامية بالعراق تستهدف قاعدة إسرائيلية شمال بحيرة طبريا

أعلنت ما تعرف بـ"المقاومة الإسلامية في العراق" فجر اليوم الاثنين أنها استهدفت قاعدة اليفالط، شمال بحيرة طبريا في إسرائيل، بالطيران المسيّر.

وأشارت في بيان لها إلى أن العملية هي جزء من عملياتها المستمرة ضد الاحتلال، ردا على المجازر التي يرتكبها بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ في قطاع غزة.

كما أكدت استمرارها في "دك معاقل الأعداء".

وكانت المقاومة الإسلامية في العراق أعلنت فجر أمس الأحد، عن استهداف هدف حيوي للجيش الإسرائيلي في مدينة إيلات "أم الرشاش" بواسطة الطائرات المسيّرة.

وخلال الأسابيع الماضية، استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق مطار حيفا ومطار بن غوريون الإسرائيلي بواسطة الطائرات المسيّرة، بالإضافة لمحطة الكهرباء في مطار حيفا ومحطة المواد الكيميائية في ميناء حيفا.

وكانت قد تبنت في وقت سابق قصف مناطق في إسرائيل، وقواعد أميركية في سوريا والعراق كرد فعل على الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة، وحذرت الولايات المتحدة من أنها ستزيد عدد عملياتها، ردا على مواصلة واشنطن تقديم المساعدة العسكرية لإسرائيل.