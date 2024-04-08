الحوثيون يعلنون إصابة مدني بغارة أميركية بريطانية على الحديدة

أعلنت جماعة الحوثي اليوم الاثنين إصابة مدني في غارة أميركية بريطانية استهدفت منزله في محافظة الحُديدة الساحلية غربي اليمن.

وذكرت قناة المسيرة الناطقة باسم الحوثيين في خبر عاجل أن "طيران العدوان الأميركي البريطاني شنّ غارة على قرية المنظر في مديرية الحوك التابعة للحديدة".

وأضافت أن الغارة أسفرت عن إصابة مواطن بجروح بليغة وتدمير منزله، دون تفاصيل أكثر.

ولم يصدر تعقيب من الجانب الأميركي أو البريطاني بهذا الخصوص.

وتعدّ الحديدة واحدة من أهم المحافظات اليمنية كونها تحوي مطارا دوليا و3 موانئ حيوية، إضافة إلى امتلاكها شريطا ساحليا طويلا.

و"تضامنا مع غزة"، التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحرين الأحمر والعربي.

ومع تدخل واشنطن ولندن عبر تحالف يشن ضربات على مواقع للحوثيين في اليمن، واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعدّ كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

ومؤخرا، قالت الجماعة إنها ستوسع الضربات لـ"تشمل السفن المرتبطة بالعدو المارة في المحيط الهندي" عبر طريق رأس الرجاء الصالح.