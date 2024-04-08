البحرين تصدر عفوا عن مئات السجناء هو الأكبر منذ سنوات

أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة مرسوما ملكيا، اليوم الاثنين، يقضي بالعفو عن 1584 شخصا يواجهون اتهامات جنائية و"قضايا شغب"، في أكبر عفو من نوعه في هذا البلد منذ سنوات.

وأوضحت الوكالة الرسمية البحرينية أن العفو جاء بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي الملك مقاليد الحكم، الذي يتزامن مع الاحتفالات بعيد الفطر المبارك، مؤكدة أن هذا القرار يأتي استجابة لحرص الملك على تعزيز وحدة المجتمع البحريني وحمايته الاجتماعية.

ولم يتم تحديد ما إذا كان العفو يشمل السجناء السياسيين في المرسوم الملكي، إلا أن معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، أشار إلى أن بعض السجناء السياسيين قد يكونون من بين الأشخاص المعنيين بهذا العفو.

ويذكر أن وزارة الداخلية البحرينية أطلقت سراح 1486 سجينا عام 2020، بينهم 901 حصلوا على عفو ملكي لأسباب إنسانية، في أعقاب انتشار جائحة "كوفيد-19".