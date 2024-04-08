اشتباكات في مخيمي بلاطة وطولكرم والاحتلال يعتقل العشرات بالضفة

شهد مخيما بلاطة وطولكرم بشمالي الضفة الغربية اليوم الاثنين اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال التي نفذت اقتحامات لمدن وبلدات عدة واعتقلت العشرات.

واندلعت الاشتباكات المسلحة في بلاطة بنابلس مع بدء الاقتحام الإسرائيلي للمخيم قبيل فجر اليوم.

من جانبها، قالت قناة الأقصى الفلسطينية إن الاشتباكات المسلحة في بلاطة استمرت حتى صباح اليوم، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال نشرت قناصين في عدة أبنية.

ولاحقا انسحبت القوات الإسرائيلية من المخيم، دون الابلاغ عن وقوع إصابات أو اعتقالات

وكانت قوات معززة بآليات وجرافات اقتحمت أحياء عدة في مخيم بلاطة، وهو ما أدى لاندلاع اشتباكات مع مقاومين تخللها إلقاء عبوات ناسفة تجاه القوات المقتحمة.

🔻 إطلاق نار يستهدف قوات الاحتلال خلال الاقتحام المستمر لمخيم بلاطة شرق نابلس. pic.twitter.com/Qooyqhckl1 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 8, 2024

وفي شمالي الضفة أيضا، أفاد مراسل الجزيرة بوقوع اشتباكات مسلحة وانفجارات عند المدخل الرئيسي لمخيم طولكرم بعد اقتحام قوات إسرائيليه له.

وقال المراسل إن ذلك تزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في سماء المدينة.

وخلال الاقتحام، قامت جرافات الاحتلال بتخريب الطرق والبنية التحتية في أنحاء متفرقة من مدينة طولكرم والمخيم الذي يحمل الاسم نفسه.

من جهتها، قالت كتيبة طولكرم التابعة لسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إن مقاتليها اشتبكوا مع قوات الاحتلال في محاور عدة ونصبوا كمائن لها.

وأضافت كتيبة طولكرم أنها حققت إصابات مؤكدة في القوات المقتحمة للمخيم.

اقتحامات واعتقالات

وقبيل فجر اليوم أيضا، اقتحمت قوات إسرائيلية مدينة "دوار" جنوب الخليل، وأفاد مراسل الجزيرة منتصر نصار بأن القوات المقتحمة داهمت العديد من المنازل في عملية استغرقت عدة ساعات قبل أن تنسحب منها.

وقال نصار إن دوار لم تشهد عملية اقتحام بهذا الحجم منذ وقت، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية اعتقلت 30 فلسطينيا.

وخلال العملية اقتحم جنود إسرائيليون منزل الشهيد مؤمن المسالمة منفذ عملية وقعت قبل أيام وأسفرت عن مقتل إسرائيلي وإصابة اثنين بجراح خطيرة، واعتقلوا عددا من أقربائه.

وذكر مراسل الجزيرة أن مواجهات اندلعت في دوار بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال.

وإلى الشمال من الخليل، اقتحمت قوات إسرائيلية مخيم العروب وشنت حملة اعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت بلدة بني نعيم شرق الخليل، وبلدة بيت أُمَّـر واعتقلت شابين، ونفذت عمليات دهم وتفتيش واسعة في المكان.

وكان نادي الأسير الفلسطيني قال إن قوات الاحتلال اعتقلت في اليوم السابق 15 شخصا بينهم الأسيرتان السابقتان ليان ناصر وليان كايد، بالإضافة إلى طفل وأسرى سابقين، مضيفا أن الاعتقالات توزعت على محافظات الخليل والقدس المحتلة ورام الله وبيت لحم وجنين.

مشاهد من اقتحام قوات الاحتلال بلدة جيوس شمال قلقيلية pic.twitter.com/OsYh5WjJD6 — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) April 7, 2024

ملاحقة مستمرة

في الأثناء، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح أمس الأحد عمليات البحث في عدة قرى شمال شرق مدينة قلقيلية عن منفذ الهجوم المسلح قرب بلدتي عزون و"النبي إلياس"، الذي أدى إلى إصابة مستوطن ومجندة إسرائيلية.

واقتحمت قوات الاحتلال قرى جَـيُّوس والنبي إلياس وعزبة الطبيب وعَـزُّونْ.

كما أغلقت القرى بالسواتر الترابية والحواجز العسكرية، ودهمت عشرات المنازل لسحب كاميرات المراقبة بهدف الوصول إلى منفذ العملية.