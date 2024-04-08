استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال عند حاجز بالأغوار

أفادت مراسلة الجزيرة باستشهاد فلسطينية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن عند حاجز تياسير في الأغوار الشمالية بشمال شرقي الضفة الغربية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق النار على فلسطينية "رفضت التعريف عن نفسها وحاولت طعن جنود" على حاجز تياسير الذي يقع شرق طوباس.

من جهتها، نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية أن شابة فلسطينية تعرضت لإطلاق نار من قبل جنود إسرائيليين أثناء مرورها بحاجز تياسير العسكري.

وقالت المصادر إن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز في الاتجاهين مما أدى إلى أزمة في حركة السير.

وتواترت في الآونة الأخيرة عمليات إطلاق النار والطعن التي ينفذها فلسطينيون في الضفة الغربية وداخل الخط الأخضر، وتقول الفصائل الفلسطينية إن هذه العمليات رد على المجازر التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة منذ 6 أشهر.