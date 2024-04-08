استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال عند حاجز بالأغوار

أفادت مراسلة الجزيرة باستشهاد فلسطينية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن عند حاجز تياسير العسكري في الأغوار الشمالية بشمال شرقي الضفة الغربية.

وادعى جيش الاحتلال أن الفلسطينية وصلت إلى الحاجز الواقع شرق قرية تياسير (شرق طوباس) ورفضت التعريف عن نفسها ثم أشهرت سكينا كان بحوزتها وحاولت طعن أحد الجنود مما دفع الجنود لإطلاق النار مباشرة عليها وقتلها، دون أن يصاب أحد منهم.

بدوره، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن قوات الاحتلال منعت طواقمه من الوصول الى السيدة الفلسطينية لإسعافها.

في الإطار، نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية أن شابة فلسطينية تعرضت لإطلاق نار من قبل جنود إسرائيليين أثناء مرورها بحاجز تياسير العسكري.

وقالت المصادر إن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز في الاتجاهين مما أدى إلى أزمة في حركة السير.

وتواترت في الآونة الأخيرة عمليات إطلاق النار والطعن التي ينفذها فلسطينيون في الضفة الغربية وداخل الخط الأخضر، وتقول الفصائل الفلسطينية إن هذه العمليات رد على المجازر التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة منذ 6 أشهر.