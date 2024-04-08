إسرائيل تستعد للانتقال من حالة الدفاع إلى الهجوم في مواجهة حزب الله

أعلن الجيش الإسرائيلي "الاستعداد للانتقال من الدفاع إلى الهجوم" في مواجهته مع حزب الله عبر الحدود اللبنانية، فيما أعلن الحزب مقتل أحد عناصره في المعارك مع إسرائيل.

وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني أمس الأحد، أنه "خلال الأيام الأخيرة تم استكمال مرحلة أخرى من استعدادات قيادة المنطقة الشمالية للحرب".

وأوضح أن التدابير اللوجستية تسمح بـ"التجنيد الفوري لقوات الاحتياط عند الطوارئ ووصولها إلى خط الجبهة خلال فترة وجيزة مع كافة المعدات اللازمة للقتال".

ولفت بيان الجيش إلى أن "قادة الوحدات النظامية ووحدات الاحتياط جاهزون لاستدعاء وتزويد جميع المقاتلين المطلوبين بالمعدات خلال ساعات معدودة فقط، ثم نقلهم إلى خط الجبهة لأداء المهام الدفاعية والهجومية".

وبالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على غزة، يجري قصف متبادل بشكل شبه يومي عبر الحدود اللبنانية-الإسرائيلية بين حزب الله والجيش الإسرائيلي.

وشنّت إسرائيل فجر الأحد غارات جوية على محافظة البقاع في شرق لبنان، وفق ما أفاد مصدر مقرّب من حزب الله، فيما أكد الجيش الإسرائيلي قصف مواقع للحزب بعد ساعات من إسقاط طائرة مسيّرة إسرائيلية في جنوب لبنان.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي شن غارات على ما قال إنه مجمع عسكري يضم 7 مبان لقوة الرضوان التابعة لحزب الله في منطقة الخيام جنوب لبنان.

في المقابل، أعلن حزب الله مقتل أحد عناصره في المعارك على الحدود الجنوبية، وأفاد أن القتيل يدعى عبد الأمير حسن حلاوي – علي الرضا (48 عاما) من بلدة كفركلا في جنوب لبنان، دون تفاصيل أخرى عن ظروف ومكان مقتله.

ومنذ بداية القصف المتبادل، قُتل في لبنان 359 شخصا على الأقل بينهم 236 عنصرا في حزب الله و70 مدنيا، بحسب حصيلة لوكالة الصحافة الفرنسية.

في المقابل، قُتل في الجانب الإسرائيلي 10 عسكريين و8 مدنيين بنيران مصدرها لبنان، وفق الجيش الإسرائيلي.