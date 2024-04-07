وزير خارجية إيران يجري مباحثات في مسقط مع مسؤول حوثي

أجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، في العاصمة العمانية مسقط مباحثات مع محمد عبد السلام الناطق باسم جماعة أنصار الله (الحوثيين)، ووصف الهجمات الأميركية والبريطانية على اليمن بأنها انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وقال بيان للخارجية الإيرانية -على منصة إكس- إن عبد اللهيان أشاد بما سماه "النصرة الشجاعة التي يقدمها الشعب اليمني للشعب الفلسطيني، الذي يتعرض للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، إلى جانب تثمين طهران إعلان الحكومة التابعة للحوثيين تضامنها مع إيران بعد الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق الاثنين الماضي.

وأوضح البيان استعراض عبد اللهيان، خلال اللقاء، العلاقات بين إيران والمملكة العربية السعودية، ووصفه لها بأنها في تقدم وتطور، مشيرا إلى إعلان دعم بلاده عملية محادثات السلام في اليمن.

من جهته، استعرض محمد عبد السلام -الذي يرأس وفد الحوثيين المفاوض- آخر تطورات العملية السياسية في اليمن، مؤكدا أن دعم الجماعة للشعب الفلسطيني له "أبعاد إسلامية وأخلاقية وإنسانية"، وأن هجماتها ضد الأهداف والسفن الإسرائيلية "تحظى بدعم قوي من الشعب اليمني" ضمن موقفه من الحرب الدائرة في غزة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الخارجية الإيرانية أن زيارة عبد اللهيان لمسقط هي المحطة الأولى ضمن جولة إقليمية، دون تفاصيل إضافية بشأن الدول التي سيزورها.

ويأتي هذ اللقاء في ظل استمرار إعلان جماعة الحوثي تنفيذ هجمات في البحرين الأحمر والعربي ضد السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، مؤكدين مضيهم في ذلك حتى تتوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، في حين تعلن وسائل إعلام تابعة للجماعة بين حين وآخر عن تعرض مناطق يمنية لغارات جوية فيما تسميه "عدوانا أميركيا بريطانيا".