قوات الاحتلال تنفذ اقتحامات بالضفة وتعتقل أسيرة محررة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق مختلفة في الضفة الغربية وأصابت شخصين في رام الله وجنين، كما اعتقلت الأسيرة المحررة ليان كايد.

وأفاد مراسل الجزيرة بإصابة شاب فلسطيني بجروح خطيرة برصاصة في الرأس أطلقتها قوات الاحتلال لدى اقتحامها مدينة رام الله ومحاصرتها منزلا في منطقة رام الله التحتا.

وقد اندلعت مواجهات بين الشبان والقوات المقتحمة أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي صوب الشبان مما أسفرت عن إصابة أحد المواطنين برصاصة في الرأس نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في حي عين مصباح بمدينة رام الله في الضفة الغربية

#فيديو #حرب_غزة pic.twitter.com/0kF7uwgttq — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) April 7, 2024

واعتقلت قوات الاحتلال الأسيرة المحررة والطالبة في جامعة بيرزيت ليان كايد عقب اقتحام منزلها في مدينة رام الله.

واقتحمت قوات الاحتلال معززة بعدد من الآليات العسكرية المدينة من عدة محاور وسيّرت دورياتها في شوارع عدة وحاصرت منطقة رام الله التحتا قبل أن تداهم منزل الفتاة ليان وتعتقلها.

هذا، واقتحمت قوات الاحتلال قرى عدة غربي مدينة رام الله من بينها قرية دير إبزيع وعين عريك وكفر نعمة ودهمت خلالها منازل عدة بحثا عمن تصفهم بالمطلوبين.

وأوضح المراسل أن قوات الاحتلال أطلقت النار باتجاه مركبة فلسطينية بالقرب من مدخل بيت عينون شمال الخليل.

وأشار إلى إصابة شاب فلسطيني بنيران قوات الاحتلال خلال مواجهات وقعت في بلدة يعبد جنوب غربي مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وقال إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة نابلس من محور حاجز صرة العسكري.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة رام الله بالضفة الغربية

#فيديو #حرب_غزة pic.twitter.com/NDXp2G3JpF — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) April 7, 2024

وفي وقت سابق من أمس السبت، قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية فحمة جنوب جنين، كما اقتحمت مدينة بيت لحم، ودهمت مخيم الدهيشة، وسيّرت دورياتها في معظم شوارع المدينة قبل انسحابها منها.

وقال نادي الأسير إن قوات الاحتلال اعتقلت أمس 45 شخصا، بينهم نساء وأطفال وأسرى سابقون، في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.

وفي القدس، أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي اعتقال شاب فلسطيني عند باب العامود قرب البلدة القديمة. وأوضحت الشرطة، في بيان لها، أن قوة من حرس الحدود أحبطت ظهر السبت عملية طعن كان يخطط لها الشاب بعد العثور على سكين بحوزته.

وأكدت الشرطة أن الشاب يبلغ من العمر 17 عاما وهو من سكان بلدة بيرزيت شمالي رام الله، مشيرة إلى أن القوة العسكرية اشتبهت في الشاب عندما فتشته وعثرت على سكين لديه مثبت بشريط لاصق، فجرى اعتقاله ونقله للتحقيق.