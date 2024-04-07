عاجل | هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول أميركي: نحن أقرب من أي وقت مضى لإبرام صفقة

عاجل | هيئة البث الإسرائيلية: جميع الأطراف تظهر مرونة أكبر من ذي قبل في مفاوضات الرهائن

عاجل | هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل تفقد أدوات ضغط بارزة وحماس تريد التوصل إلى اتفاق

عاجل | القناة 13 عن مسؤول إسرائيلي: الولايات المتحدة تتولى قيادة جولة المفاوضات الحالية وتمارس ضغوطا هائلة

عاجل | القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو أوفد مستشاره السياسي أوفير بليك ضمن الوفد المفاوض إلى القاهرة