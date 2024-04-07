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عاجل | هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول أميركي: نحن أقرب من أي وقت مضى لإبرام صفقة
7/4/2024-|آخر تحديث: 7/4/202409:54 م (بتوقيت مكة المكرمة)
عاجل | هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول أميركي: نحن أقرب من أي وقت مضى لإبرام صفقة
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المصدر : الجزيرة + الصحافة الإسرائيلية