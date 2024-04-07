ترامب يشبّه نفسه بـ"مانديلا العصر الحديث"

شبّه الرئيس الأميركي السابق ومرشح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقبلة دونالد ترامب السبت نفسه بـ"مانديلا العصر الحديث"، في خطوة انتقدها بشدّة معسكر منافسه الرئيس الديمقراطي جو بايدن.

وجاء تشبيه دونالد لنفسه بنيلسون مانديلا في خضم مهاجمته المتواصلة للقاضي خوان ميرشان الذي ينظر في إحدى التهم الموجهة لترامب والمتعلقة بدفع أموال بطريقة مخالفة للقانون إلى نجمة أفلام إباحية للتكتم على علاقة تقول إنها جمعتهما سويا.

وتمثل تلك القضية واحدة من 4 دعاوى جنائية وجهها القضاء العام الماضي للرئيس السابق، والتي تصل العقوبة في كل منها إلى السجن.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، ينشر ترامب بانتظام على شبكات التواصل الاجتماعي رسائل تحريضية ضد القاضي المكلف بترؤس تلك المحاكمة، في حين فرض القاضي قيودا على التصريحات الصادرة عن المتهم والمتعلقة بهذه الدعوى.

وفي منشور طويل جدا نشره على شبكته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي، فصّل ترامب بإسهاب هذه القيود المفروضة عليه، متهما القاضي بـ"انتهاك القانون والدستور في الوقت نفسه".

وقال ترامب "إذا كان هذا الدجّال المنحاز يريد أن يزجّ بي في السجن لقولي الحقيقة الواضحة والجلية، فسأصبح بكل سرور نيلسون مانديلا العصر الحديث، سيكون ذلك شرفا عظيما".

ترامب ومانديلا والمسيح

وهذه ليست المرة الأولى التي يقارن فيها ترامب نفسه بالزعيم التحرري الجنوب أفريقي الذي أنهى نظام الفصل العنصري في بلاده في تسعينيات القرن الماضي بعدما أمضى 27 عاما في السجن.

وفي تجمّع انتخابي في 2023 قارن ترامب نفسه بالرئيس الجنوب أفريقي الذي رحل في 2013.

وقبل أيام قليلة وصل الأمر بترامب لأن ينشر على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي رسما يظهر فيه ما يمثل صورة المسيح عيسى عليه السلام جالسا بجانبه في قاعة المحكمة كما لو أنّ الاثنين يحاكمان سويا.

وسارعت حملة الرئيس الديمقراطي جو بايدن المرشح لولاية ثانية في انتخابات الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل إلى انتقاد ترامب على هذه المقارنات.

وبنبرة ملؤها السخرية، قالت المتحدثة باسم الحملة ياسمين هاريس في بيان "تخيّل أن تكون أنانيا لدرجة أنك تقارن نفسك بالسيد يسوع المسيح وبنيلسون مانديلا في غضون أسبوع ونيف".

يذكر أن محاكمة ترامب في قضية نجمة الأفلام الإباحية ستبدأ اعتبارا من 15 أبريل/نيسان الجاري.