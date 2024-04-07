الحوثيون: استهدفنا سفنا أميركية وإسرائيلية وبريطانية في 5 عمليات عسكرية

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين اليوم الأحد أنها شنت 5 عمليات عسكرية على سفن بريطانية وأميركية وإسرائيلية قبالة سواحل اليمن خلال الـ72 ساعة الماضية، بعد أن أعلن الجيش الأميركي أمس تدمير صواريخ ومسيرة تابعة للجماعة في البحر الأحمر.

وفي أحدث جولة من الهجمات على حركة الشحن دعما للفلسطينيين في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قالت جماعة الحوثيين إنها استهدفت "سفينة بريطانية وعددا من الفرقاطات الأميركية في البحر الأحمر"، وإنها شنت هجمات أيضا في بحر العرب والمحيط الهندي "على سفينتين إسرائيليتين أثناء إبحارهما إلى موانئ فلسطين المحتلة".

وقال المتحدث العسكري لقوات الحوثيين يحيى سريع اليوم الأحد، في كلمة متلفزة بثتها "قناة المسيرة" الفضائية التابعة للجماعة، إن "القوات البحرية استهدفت سفينة هوب إيسلند البريطانية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، وكانت الإصابة مباشرة".

وأضاف أن: القوات البحرية استهدفت سفينتين إسرائيليتين كانتا متجهتين إلى موانئ فلسطين المحتلة، الأولى هي "إم إس سي غريس إف" تم استهدافها في المحيط الهندي، والثانية "إم إس سي جينا" في بحر العرب، وأصيبتا بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة في عملية حققت أهدافها بنجاح.

وجدد سريع التأكيد على أن "القوات المسلحة مستمرة في منع الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي حتى وقف العدوان الإسرائيلي ورفع الحصار عن قطاع غزة".

معلومات غربية

وكانت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري قد قالت في وقت سابق إنها تلقت معلومات عن تعرض سفينة لهجوم اليوم الأحد في خليج عدن على بعد نحو 102 ميل بحري جنوب غرب المكلا في اليمن.

وأضافت الشركة "نصحنا السفن الموجودة في الجوار بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي تحرك مثير للشبهات". ولم تشر إلى الجهة المسؤولة عن الهجوم، ولم تقدم المزيد من التفاصيل.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن صاروخا سقط بالقرب من سفينة في خليج عدن اليوم الأحد على بعد 59 ميلا بحريا جنوب غرب ميناء عدن باليمن، لكن لم تقع أضرار بالسفينة أو إصابات بين أفرادها.

وأضافت الهيئة في مذكرة لها "أبلغ عن سقوط صاروخ في المياه على مقربة من الجانب الأيسر من مؤخرة السفينة (..) ولم يرد تقرير عن أي أضرار لحقت بالسفينة، كما أفادت التقارير بأن الطاقم بخير".

ولم تذكر الهيئة مصدر إطلاق الصاروخ، ولم تقدم المزيد من التفاصيل. ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان الهجومان اللذان ذكرتهما أمبري والهيئة البريطانية من الهجمات نفسها التي أعلن عنها الحوثيون.

وأفادت مواقع تتبّع مسارات السفن بأن "هوب آيلند" ترفع علم جزر مارشال، وأنها في البحر الأحمر منذ الجمعة الماضي. كذلك أفاد موقعا تتبّع آخران بأن السفينة "إم إس سي غريس إف" ترفع العلم البنمي، في حين أفاد موقع "مارين ترافيك" بأن السفينة "إم إس سي جينا" ترفع أيضا العلم البنمي وأنها رصدت للمرة الأخيرة في الخليج.

الجيش الأميركي

من جهتها، قالت القيادة الوسطى الأميركية إن قواتها دمرت منظومة صواريخ أرض جو بمنطقة تابعة لجماعة الحوثي أمس السبت، إلى جانب تدميرها مسيّرة وصواريخ بمنطقة البحر الأحمر، مؤكدة "عدم حدوث إصابات لقواتنا أو قوات التحالف".

تأتي هذه التطورات بعدما توقّفت لأيام الهجمات التي تعرقل الملاحة التجارية في البحر الأحمر، وقد أدت هجمات الحوثيين إلى تعطل حركة الشحن العالمية عبر قناة السويس، مما أجبر الشركات على تغيير مسار سفنها إلى رحلات أطول وأكثر تكلفة عبر الطرف الجنوبي للقارة الأفريقية.

ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، شن الحوثيون عشرات الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على سفن في البحر الأحمر وخليج عدن، معلنين أن هذه الهجمات "تأتي تضامنا مع الفلسطينيين في غزة".

وشكلت الولايات المتحدة تحالفا متعدد الجنسيات يهدف إلى حماية الشحن في البحر الأحمر، ونفّذت منذ منتصف يناير/كانون الثاني الماضي ضربات متكررة على أهداف للحوثيين في اليمن. وشاركت بريطانيا أيضا في العديد من تلك الضربات.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديا لافتا في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.