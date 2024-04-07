القسام لجيش الاحتلال: كلما دخلتم غزة ستحترقون في أزقتها

بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مشاهد سابقة من عملياتها ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي ضمن رسالة توعدت فيها باستهداف تلك القوات إذا عاودت الدخول إلى قطاع غزة، وذلك بعد الانسحاب من خان يونس جنوبي القطاع.

وقالت القسام، في الرسالة المصورة التي بثتها الأحد باللغتين العربية والعبرية، "قد تكونون قادرين على دخول شوارع غزة لكنكم ستحترقون في أزقتها في كل مرة بعزم مقاتلينا الأشداء".

وفي وقت سابق الأحد، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الفرقة 98 بألويتها الثلاثة، انسحبت من خان يونس الليلة الماضية مع انتهاء العملية هناك، بعد قتال دام 4 أشهر.

وأضافت أنه لم يتبق في قطاع غزة سوى لواء واحد فقط، هو لواء ناحال الذي يتولى مهمة تأمين الممر الذي يفصل شمال القطاع عن جنوبه.

وقد أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، إصابة 9 عسكريين خلال المعارك الدائرة في غزة خلال 24 ساعة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في بيان سابق، مقتل 4 من أفراده بينهم ضابط برتبة نقيب يتولى قيادة سرية من كلية الكوماندوز في معارك مع المقاومة الفلسطينية بخان يونس ظهر السبت.

وقالت المراسلة العسكرية للإذاعة الإسرائيلية إن العسكريين القتلى كانوا يستقلون عربة مدرعة خلال عملية تمشيط لمبان جنوب خان يونس قبل أن يباغتهم المقاومون من داخل فتحة نفق.