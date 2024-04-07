القدس.. نقل الدكتور ناجح بكيرات إلى المستشفى فور الإفراج عنه من سجون الاحتلال

القدس المحتلة- علمت الجزيرة نت من مصدر مقدسي أن الدكتور ناجح بكيرات نائب مدير دائرة الأوقاف وشؤون المسجد الأقصى، نقل الأحد، إلى مستشفى المقاصد الخيري في مدينة القدس، فور إفراج سلطات الاحتلال عنه من سجن رامون في النقب.

ووفق مقرب منه فإن سلطات الاحتلال أفرجت عن بكيرات (66 عاما) من سجن رامون في النقب، وجرى نقله على الفور إلى المستشفى "بحالة صحية سيئة جدا جراء الإهمال الطبي والظروف الصعبة التي عانى منها في سجون الاحتلال" مضيفا أنه "بحاجة للمكوث في المستشفى عدة أيام".

وأضاف المصدر أن بكيرات كان يقيم بمدينة بيت لحم عند اعتقاله في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، وحكم عليه بالسجن الإداري لمدة 4 أشهر.

وفي الثاني من يوليو/تموز 2023 صدر قرار إبعاد عن القدس بحق بكيرات بتهمة "تهديد الأمن في مدينة القدس"، لكنه رفض تنفيذه واعتصم بمنزله في بلدة صور باهر جنوبي المدينة حتى 12 من نفس الشهر، حيث اقتحمت قوات الاحتلال منزله واعتقلته وأبعدته قسرا إلى الضفة الغربية.

وككثير من الشخصيات المقدسية، تصف سلطات الاحتلال بكيرات بأنه "شخصية مؤثرة" وحاولت اتهامه بـ"الانتماء إلى جماعة محظورة".

وصدر بحق بكيرات أوامر إبعاد عن الأقصى أكثر من 30 مرة، كما منع من السفر عدة مرات.