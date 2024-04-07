الجيش السوداني يعلن القبض على "مرتزقة" من تشاد وجنوب السودان

أعلن الجيش السوداني إلقاء القبض على مقاتلين من دولتي تشاد وجنوب السودان، ضمن قوات الدعم السريع بمدينة أم درمان، غربي العاصمة الخرطوم.

وقال الجيش السوداني، في بيان أمس السبت، إنه ألقى القبض على "مرتزقة" من تشاد وجنوب السودان في مقر قيادة وسيطرة قوات الدعم السريع بمقر الإذاعة والتلفزيون بأم درمان، دون ذكر عددهم.

وقال البيان، إن المسلحين "تم تجنيدهم وخداعهم من قبل الدعم السريع بالوعود المالية"، وأشار إلى أن أغلب المقبوض عليهم "من الأطفال القصّر الذين غرر بهم". وأكد تقديم هؤلاء المقاتلين إلى محاكمات عادلة، حسب القوانين الدولية.

وفي 12 مارس/آذار الماضي، أعلن الجيش السوداني استعادة السيطرة على مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون بأم درمان من قوات الدعم السريع التي كانت تسيطر على الموقع منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل/نيسان 2023.

ومنذ ما يقرب من عام، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا خلّفت حوالي 13 ألفا و900 قتيل وأكثر من 8 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.