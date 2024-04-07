إصابة إسرائيلييْن في إطلاق نار على حافلة شرق قلقيلية

أعلن الإسعاف الإسرائيلي إصابة إسرائيليين اثنين في إطلاق نار استهدف حافلة في شارع 55 قرب قرية النبي إلياس شرقي مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية، في حين لا تزال عمليات التمشيط مستمرة بحثا عن منفذ العملية.

وقال مراسل الجزيرة إن الحديث يدور عن منفذ واحد أطلق النار على حافلة لمستوطنين، فأصاب اثنين من ركابها، أحدهما جروحه خطيرة، ونجح في الانسحاب من المنطقة.

وقال الناطق العسكري الإسرائيلي إن الجيش دفع بتعزيزات إلى مكان إطلاق النار، في حين أكد مصدر أمني إسرائيلي أن منفذ العملية نصب كمينا للسيارات قرب القرية مما أدى لإصابة مستوطنة بجراح خطيرة داخل الحافلة وآخر بجراح خفيفة في سيارة قربها.

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإغلاق منطقة معبر "إلياهو" من الجانبين حيث وقعت عملية إطلاق النار بالقرب منه.

جانب من الضرر الذي لحق بالحافلة الإسرائيلية شرق قلقيلية#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/A2wLS31OG5 — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) April 7, 2024

وهذه هي العملية الثانية في قلقيلية خلال أيام، حيث أصيب يوم الأربعاء الماضي 4 أفراد من الشرطة الإسرائيلية في عملية دهس عند مدخل بلدة كوخاف يائير قرب بلدة الطيرة داخل الخط الأخضر، في حين أعلنت الشرطة أنها قتلت منفذ العملية.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن منفذ عملية الدهس حاول أيضا طعن عناصر أمن عند حاجز عسكري في المنطقة التي تقع غرب مدينة قلقيلية.

إصابات واعتقالات في الضفة

في مقابل ذلك، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 3 فلسطينيين بجروح خطيرة بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وصباح اليوم الأحد اقتحمت قوات من جيش الاحتلال مدينة رام الله وأطلقت النار على شاب فلسطيني وأصابته في الرأس.

واندلعت مواجهات بين الشبان والقوات المقتحمة أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي صوب الشبان، مما أسفر عن إصابة أحد المواطنين برصاصة في الرأس نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسيرة المحررة والطالبة في جامعة بيرزيت ليان كايد عقب اقتحام منزلها في مدينة رام الله.

واقتحمت قوات الاحتلال معززة بعدد من الآليات العسكرية المدينة من عدة محاور، وسيّرت دورياتها في شوارع عدة وحاصرت منطقة رام الله التحتا قبل أن تدهم منزل الفتاة ليان وتعتقلها.

وقال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال أطلقت النار باتجاه مركبة فلسطينية قرب مدخل بيت عينون شمال الخليل.

وأشار إلى إصابة شاب فلسطيني بنيران قوات الاحتلال خلال مواجهات وقعت في بلدة يعبد جنوب غربي مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وقال نادي الأسير إن قوات الاحتلال اعتقلت أمس 45 شخصا، بينهم نساء وأطفال وأسرى سابقون، في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، من بينهم شاب اعتقلته شرطة الاحتلال عند باب العمود قرب البلدة القديمة في القدس بذريعة محاولته القيام بعملية طعن.