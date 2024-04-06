حزب الله ينعى اثنين من عناصره في هجمات متبادلة مع إسرائيل

شن الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على بلدات في جنوبي لبنان، وأفاد مراسل الجزيرة بإطلاق صواريخ من جنوبي لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل الأعلى، في وقت نعى فيه حزب الله اثنين من عناصره.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارتين على بلدة عيتا الشعب ومحيط بلدة أرنون جنوبي لبنان.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الغارات الإسرائيلية على بلدة عيتا الشعب جنوبي البلاد تسببت في أضرار جسيمة بممتلكات وبنية تحتية ومنازل.

كما أعلنت تعرض تلة حمامص وسهل مرجعيون جنوبي لبنان إلى قصف مدفعي أيضا.

وذكرت الوكالة أن ليل قضاء مرجعيون كان قاسيا من حيث الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات، فبعد الغارة على مرجعيون أمس الجمعة -وهي المرة الأولى التي تتعرض فيها البلدة لغارة- تعرض الحي الجنوبي في بلدة الخيام فجر السبت لقصف مدفعي وفوسفوري عنيف.

صواريخ من جنوب لبنان

في المقابل، أفاد مراسل الجزيرة بإطلاق 3 صواريخ من جنوبي لبنان باتجاه موقع إسرائيلي في الجليل الغربي، في حين قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار دوّت في شلومي بالجليل الغربي قرب الحدود اللبنانية.

وقال حزب الله إنه استهدف ‌‏تجمعا لجنود ‌إسرائيليين في محيط موقع راميا بقذائف المدفعية.

وأعلن حزب الله اليوم السبت مقتل اثنين من عناصره في اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان، ليرتفع عدد قتلاه إلى 269 منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وكانت المقاتلات والمسيرات الإسرائيلية نفذت أمس الجمعة أكثر من 10 غارات على بلدات حدودية عدة، بينها غارات على مرجعيون وعيتا الشعب وميس الجبل.

وبينما هاجم حزب الله أمس 7 مواقع إسرائيلية مقابل الحدود الجنوبية للبنان، نعى 5 من عناصره قتلوا في غارات إسرائيلية، كما نعت حركة أمل 3 من منتسبيها قضوا في هذه الغارات.

وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمرة على قطاع غزة، تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.