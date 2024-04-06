قتلى ومصابون في هجمات روسية على خاركيف وزاباروجيا

قال حاكم منطقة خاركيف الأوكرانية أوليه سينيهوبوف على تطبيق تليغرام، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، إن روسيا نفذت هجوما جديدا على خاركيف، ثاني كبرى المدن الأوكرانية، مما أدى إلى مقتل مدنيين اثنين وإصابة سبعة.

وذكر التلفزيون العام أن مبنى سكنيا شاهقا في منطقة شيفتشينكيفسكي تعرض لأضرار كبيرة واشتعلت النيران في أحد المتاجر بسبب الهجوم الروسي الذي وقع بعد منتصف الليل بقليل حسب تقارير إخبارية.

وكان سينيهوبوف قد أعلن في وقت سابق عن وقوع غارة في خاركيف على مبنى سكني وهجوم صاروخي على قرية شمالي المدينة، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات في أي من الهجومين.

وتعد خاركيف الواقعة في شمال شرق أوكرانيا هدفا متكررا للقوات الروسية التي كثفت هجماتها على المدينة في الأسابيع القليلة الماضية، حيث أدى هجوم بطائرة مسيّرة على المدينة يوم الأربعاء الماضي إلى مقتل 4 أشخاص وإلحاق أضرار جسيمة بعدد من المباني السكنية.

على صعيد آخر، قال حاكم منطقة زاباروجيا الأوكرانية إيفان فيدوروف إن روسيا أطلقت 5 صواريخ الجمعة على مدينة زاباروجيا بجنوب البلاد، مما أدى إلى مقتل 4 على الأقل وإصابة 20 آخرين وإلحاق أضرار بعدة مبانٍ سكنية ومنشآت صناعية.

ومن بين المصابين صحفيان كانا يغطيان تداعيات القصف على المدينة الواقعة بالقرب من خط المواجهة في الحرب مع القوات الروسية.

وقال فيدوروف للتلفزيون الوطني "ما يميز هجمات اليوم، أولا، وقع هجومان صاروخيان، ثم بعد نحو 40 دقيقة وقع هجومان آخران على المكان نفسه عند بدء المنقذين والشرطة في العمل".

وقال مكتب المدعي العام المحلي إن 20 شخصا أصيبوا، وذكر فيدوروف أن أضرارا لحقت بما لا يقل عن 3 مبانٍ سكنية و10 منازل خاصة ومتاجر ومنشأة صناعية لم يحددها.

وأصدر سلاح الجو الأوكراني تحذيرا من الصواريخ الباليستية في المنطقة التي تسيطر روسيا على جزء منها، بينما كثفت موسكو في الآونة الأخيرة استخدام الصواريخ الباليستية التي يصعب اعتراضها.